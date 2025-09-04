Auftakt für Zukunftsforum vor dem Dachstein-Massiv

Bergtour auf den hohen Gjaidstein als Auftakt für das Zukunftsforum Ramsau am 1. und 2. Oktober: Mit Mut, Zielstrebigkeit und Teamgeist stürmten Teilnehmer den Gipfel.
Donnerstagmorgen, halb acht: Vor der Talstation der Dachstein-Gletscherbahn wartet eine Gruppe hochmotivierter Frauen und Männer. Noch vor der ersten offiziellen Besucherfahrt dürfen sie mit der Materialgondel auf den höchsten Berg der Steiermark fahren. 16 an der Zahl, alle Teilnehmer des Zukunftsforums Ramsau, das in knapp einem Monat wieder zahlreiche helle Köpfe in die Dachstein-Region lockt.
Gemeinsam haben sie den 2794 Meter hohen Gjaidstein bestiegen – ein inoffizieller Startschuss für das Event im Oktober: „Es war vielleicht nicht der Mount Everest, aber ein gemeinsamer Gipfelsieg symbolisiert perfekt, worum es auch im Business geht: Zielstrebigkeit, Ausdauer und Teamgeist“, erklären die Veranstalter Michaela Stadler, Christoph Stadler und Anton Schutti.
Zum Startzeitpunkt hat es bei der der Bergstation der Gletscherbahn bereits 5 Grad. Für einen Tag im September eigentlich zu warm. Dass das dem Gletscher zusetzt, ist schon lange kein Geheimnis mehr: „In den 80er-Jahren war der Schnee hier ganze 42 Meter höher“, sagt Anton Schutti.
„Das macht das Zukunftsforum aus“
„Bei der Besteigung des hohen Gjaidstein sind wir ganz schön ins Schwitzen gekommen“, sind sich Michaela und Christoph Stadler einig. Die Sonne heizte manchen der motivierten Bergsteiger so stark ein, dass der ein oder andere danach sogar den Sprung in den kalten Gletschersee wagte. „Mut, Leidenschaft und Teamgeist – das alles war bei unserer Tour nötig und das alles macht auch das Zukunftsforum Ramsau aus“, sagt Michaela Stadler.
Diese Eigenschaften passen auch gut zum Motto des Events: „Die Champions der Zukunft sind WIR – Come Back Stronger!“ Und dieses kommt nicht von irgendwo her: „Mit diesem Leitgedanken wollen wir zeigen, dass immer noch sehr viel Potenzial in der Zukunft steckt. Außerdem brauchen wir in jeder Hinsicht ein echtes Come Back“, erklärt Veranstalter Christoph Stadler.
