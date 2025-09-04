Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Oktober in Ramsau

Auftakt für Zukunftsforum vor dem Dachstein-Massiv

Steiermark
04.09.2025 19:30
Die 16 Teilnehmer der Bergtour auf den Gjaidstein
Die 16 Teilnehmer der Bergtour auf den Gjaidstein(Bild: Jürgen Fuchs)

Bergtour auf den hohen Gjaidstein als Auftakt für das Zukunftsforum Ramsau am 1. und 2. Oktober: Mit Mut, Zielstrebigkeit und Teamgeist stürmten Teilnehmer den Gipfel.

0 Kommentare

Donnerstagmorgen, halb acht: Vor der Talstation der Dachstein-Gletscherbahn wartet eine Gruppe hochmotivierter Frauen und Männer. Noch vor der ersten offiziellen Besucherfahrt dürfen sie mit der Materialgondel auf den höchsten Berg der Steiermark fahren. 16 an der Zahl, alle Teilnehmer des Zukunftsforums Ramsau, das in knapp einem Monat wieder zahlreiche helle Köpfe in die Dachstein-Region lockt.

Gemeinsam haben sie den 2794 Meter hohen Gjaidstein bestiegen – ein inoffizieller Startschuss für das Event im Oktober: „Es war vielleicht nicht der Mount Everest, aber ein gemeinsamer Gipfelsieg symbolisiert perfekt, worum es auch im Business geht: Zielstrebigkeit, Ausdauer und Teamgeist“, erklären die Veranstalter Michaela Stadler, Christoph Stadler und Anton Schutti.

Anton Schutti, Georg Bliem (Planai), Michaela und Christoph Stadler.
Anton Schutti, Georg Bliem (Planai), Michaela und Christoph Stadler.(Bild: Jürgen Fuchs)

Zum Startzeitpunkt hat es bei der der Bergstation der Gletscherbahn bereits 5 Grad. Für einen Tag im September eigentlich zu warm. Dass das dem Gletscher zusetzt, ist schon lange kein Geheimnis mehr: „In den 80er-Jahren war der Schnee hier ganze 42 Meter höher“, sagt Anton Schutti.

Zukunftsforum Ramsau

  • Das Zukunftsforum Ramsau findet am 1. und 2. Oktober zum zweiten Mal im Dachstein Event Zentrum in Ramsau am Dachstein statt.
  • Mehr als 40 führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft teilen ihre Expertise zu verschiedensten Themen.
  • Am Abend des 30. Septembers lockt bereits ein Sportgipfel nach Ramsau. Mit dabei sind unter anderem Josef Herk (Präsident der WKO Steiermark), Horst Bischof (Rektor der TU Graz) und Roswitha Stadlober (Präsidentin des ÖSV).

„Das macht das Zukunftsforum aus“
„Bei der Besteigung des hohen Gjaidstein sind wir ganz schön ins Schwitzen gekommen“, sind sich Michaela und Christoph Stadler einig. Die Sonne heizte manchen der motivierten Bergsteiger so stark ein, dass der ein oder andere danach sogar den Sprung in den kalten Gletschersee wagte. „Mut, Leidenschaft und Teamgeist – das alles war bei unserer Tour nötig und das alles macht auch das Zukunftsforum Ramsau aus“, sagt Michaela Stadler.

Diese Eigenschaften passen auch gut zum Motto des Events: „Die Champions der Zukunft sind WIR – Come Back Stronger!“ Und dieses kommt nicht von irgendwo her: „Mit diesem Leitgedanken wollen wir zeigen, dass immer noch sehr viel Potenzial in der Zukunft steckt. Außerdem brauchen wir in jeder Hinsicht ein echtes Come Back“, erklärt Veranstalter Christoph Stadler.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
173.106 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
162.269 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
159.264 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1781 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1314 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1186 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf