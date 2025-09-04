Auftakt für Zukunftsforum vor dem Dachstein-Massiv

„Das macht das Zukunftsforum aus“

„Bei der Besteigung des hohen Gjaidstein sind wir ganz schön ins Schwitzen gekommen“, sind sich Michaela und Christoph Stadler einig. Die Sonne heizte manchen der motivierten Bergsteiger so stark ein, dass der ein oder andere danach sogar den Sprung in den kalten Gletschersee wagte. „Mut, Leidenschaft und Teamgeist – das alles war bei unserer Tour nötig und das alles macht auch das Zukunftsforum Ramsau aus“, sagt Michaela Stadler.