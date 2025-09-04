Motorrad-Lenker stürzte zehn Meter weit ab

Macron: 26 Länder planen Schutztruppen für Ukraine
Methode Stachelschwein
Am Sölkpass im steirischen Bezirk Murau ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer gestürzt und zehn Meter weit über unwegsames Gelände abgestürzt. Die Einsatzkräfte rückten aus.
Bereits vor zweieinhalb Wochen mussten die Freiwillige Feuerwehr Schöder zu dieser Unfallstelle ausrücken – und am Mittwoch um 13.30 Uhr wieder: Ein Motorradfahrer aus Niederösterreich kam in einer Kurve am Sölkpass von der Straße ab. Er stürzte mit seiner Maschine zehn Meter weit in unwegsamem Gelände ab.
„Der Lenker konnte von selbst den Hang hinaufklettern“, schildert die Freiwillige Feuerwehr den Einsatz. Er wurde vom Roten Kreuz versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr barg das Bike.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.