Motorrad-Lenker stürzte zehn Meter weit ab

Bereits vor zweieinhalb Wochen mussten die Freiwillige Feuerwehr Schöder zu dieser Unfallstelle ausrücken – und am Mittwoch um 13.30 Uhr wieder: Ein Motorradfahrer aus Niederösterreich kam in einer Kurve am Sölkpass von der Straße ab. Er stürzte mit seiner Maschine zehn Meter weit in unwegsamem Gelände ab.