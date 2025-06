800 Kilometer Glasfaser werden heuer neu verlegt

Ein Blick auf das heurige Investitionsvolumen zeigt, wie schmerzhaft der Einschnitt wäre. Um heuer über 800 Kilometer an Glasfasern zu verlegen, nimmt das Land 117 Millionen Euro in die Hand. „Ein Investitionsschub für die digitale Infrastruktur in Kärnten, die den Standort stärkt“, so Schuschnig.