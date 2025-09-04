73-Jähriger bei Motorradunfall verstorben

Kontrolle verloren

In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Sturz. Ein mitfahrender Kollege sowie weitere Ersthelfer eilten sofort zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Trotz des raschen Eintreffens des Roten Kreuzes und eines Notarztes blieben jedoch sämtliche Reanimationsversuche ohne Erfolg. Der 73-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.