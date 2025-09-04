73-Jähriger bei Motorradunfall verstorben

Ein Motorradunfall in der Gemeinde Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) endete am Mittwochnachmittag tragisch: Ein 73-jähriger Steirer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Der 73-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Weiz war gegen 16.30 Uhr auf der L123 unterwegs. Von Turnau kommend, fuhr er in Richtung Pogusch. Auf Höhe Straßenkilometer 8,8 dürfte er aus bislang unbekannten Gründen – vermutlich infolge eines Fahrfehlers – auf das rechte Bankett geraten sein.
Kontrolle verloren
In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Sturz. Ein mitfahrender Kollege sowie weitere Ersthelfer eilten sofort zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Trotz des raschen Eintreffens des Roten Kreuzes und eines Notarztes blieben jedoch sämtliche Reanimationsversuche ohne Erfolg. Der 73-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
