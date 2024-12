Waffenwerk Steyr droht mit Abzug aus Österreich

„Dann eben von einem anderen Standort aus“

„Unsere Kunden sagen uns inzwischen ganz direkt: Entweder ihr liefert bald, oder wir kaufen in anderen EU-Ländern oder in Großbritannien oder den USA“, so ein Sprecher von Steyr Arms zur Kronen Zeitung. Die Eigentümer des Unternehmens stellen die Standortfrage, der Waffenhersteller übt offen Druck auf die Regierung aus: „Wir sehen große Marktchancen und rüsten das Unternehmen entsprechend. Wenn dies in Österreich nicht möglich ist, dann eben von einem anderen Standort aus.“