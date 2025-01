Cyberattacken sind größte Gefahr für Unternehmen

Waren es im Vorjahr noch 36 Prozent der insgesamt 3778 befragten Manager und Sicherheitsfachleute in 106 Ländern, die Hackerangriffe fürchteten, waren es dieses Mal 38 Prozent. Damit eng in Zusammenhang steht der in etlichen Fällen durch Cyberangriffe ausgelöste Stillstand des Betriebs auf Platz zwei, der ebenso wie im Vorjahr 31 Prozent Sorgen bereitet. Bei Naturkatastrophen stieg der Anteil der Besorgten um drei Prozentpunkte auf 29 Prozent. Dies spiegelt nach Einschätzung der Allianz die steigenden Schäden wider, die von Naturkatastrophen verursacht werden.