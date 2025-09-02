Kunasek und Kahr nehmen Kanzler Stocker ins Visier

Ordentlich in die Nesseln gesetzt hat sich Bundeskanzler Christian Stocker mit seinem spätabendlichen Renten-Sager im TV (siehe auch Seiten 2/3 und Leserbriefe). Dass es sich ausgerechnet die ÖVP mit ihrer Stammklientel, den Pensionisten, verscherzt, ist erstaunlich. Und ein gefundenes Fressen für den politischen Mitbewerb.