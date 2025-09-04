Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Ratzersdorfer See

Strand & Amore: Italien-Flair direkt in St. Pölten

Niederösterreich
04.09.2025 12:00
Der Strandbereich am See wurde beinahe verdoppelt.
Der Strandbereich am See wurde beinahe verdoppelt.(Bild: Vorlaufer)

Die Sandfläche am Südufer des Ratzersdorfer Sees wurde jetzt verdoppelt. Auf verliebte Pärchen wartet zudem ein „Schlösser-Herz“.

0 Kommentare

Sandstrand und St. Pölten – auf den ersten Blick würde man diese Begriffe wohl eher selten in einem Satz verwenden. Doch wer im Vorjahr am Ratzersdorfer See war, der weiß: Es gibt ihn dort tatsächlich. Und weil die Rückmeldungen derartig positiv waren, wurde die Sandfläche zuletzt noch einmal auf 100 Quadratmeter nahezu verdoppelt.

Urlaub auch ohne Flugzeug
„Wir wollten den St. Pöltnern auch noch im Spätsommer echtes Urlaubsflair bieten, ohne dass sie in den Flieger steigen müssen“, betont Bürgermeister Matthias Stadler. Zusätzlich wurde die 2024 errichtete Strandbar bei der See Lounge erweitert. Neue Sitzgelegenheiten, Strohsonnenschirme, Sitzsteine, Strandsessel und Palmen helfen bei dem Lokal gegen das Fernweh.

Matthias Stadler hat seine Liebe zu St. Pölten bereits verewigt.
Matthias Stadler hat seine Liebe zu St. Pölten bereits verewigt.(Bild: Pressestelle St. Pölten)

Liebe verewigen
Auch für Verliebte gibt es am Südufer etwas Neues. Ein riesiges Herz wurde aufgestellt, an dem Pärchen sogenannte Liebesschlösser aufhängen können. „Das ist mein absolutes Highlight. Ich habe auch gleich meine Liebe zu St. Pölten verewigt“, hat Stadler bereit das erste Schloss angebracht.

Der Badesee im Norden der Stadt wurde Ende der 1970er-Jahre angelegt. In den letzten Jahren wurde nicht nur das Ufer neu gestaltet, sondern auch Steganlagen, Beachvolleyballplätze, ein Funcourt und ein Skate- und Calisthenicspark errichtet.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.920 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
170.333 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
149.726 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1645 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1297 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1247 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf