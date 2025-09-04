Strand & Amore: Italien-Flair direkt in St. Pölten

Sandstrand und St. Pölten – auf den ersten Blick würde man diese Begriffe wohl eher selten in einem Satz verwenden. Doch wer im Vorjahr am Ratzersdorfer See war, der weiß: Es gibt ihn dort tatsächlich. Und weil die Rückmeldungen derartig positiv waren, wurde die Sandfläche zuletzt noch einmal auf 100 Quadratmeter nahezu verdoppelt.