Strand & Amore: Italien-Flair direkt in St. Pölten

Die Sandfläche am Südufer des Ratzersdorfer Sees wurde jetzt verdoppelt. Auf verliebte Pärchen wartet zudem ein „Schlösser-Herz“.
Sandstrand und St. Pölten – auf den ersten Blick würde man diese Begriffe wohl eher selten in einem Satz verwenden. Doch wer im Vorjahr am Ratzersdorfer See war, der weiß: Es gibt ihn dort tatsächlich. Und weil die Rückmeldungen derartig positiv waren, wurde die Sandfläche zuletzt noch einmal auf 100 Quadratmeter nahezu verdoppelt.
Urlaub auch ohne Flugzeug
„Wir wollten den St. Pöltnern auch noch im Spätsommer echtes Urlaubsflair bieten, ohne dass sie in den Flieger steigen müssen“, betont Bürgermeister Matthias Stadler. Zusätzlich wurde die 2024 errichtete Strandbar bei der See Lounge erweitert. Neue Sitzgelegenheiten, Strohsonnenschirme, Sitzsteine, Strandsessel und Palmen helfen bei dem Lokal gegen das Fernweh.
Liebe verewigen
Auch für Verliebte gibt es am Südufer etwas Neues. Ein riesiges Herz wurde aufgestellt, an dem Pärchen sogenannte Liebesschlösser aufhängen können. „Das ist mein absolutes Highlight. Ich habe auch gleich meine Liebe zu St. Pölten verewigt“, hat Stadler bereit das erste Schloss angebracht.
Der Badesee im Norden der Stadt wurde Ende der 1970er-Jahre angelegt. In den letzten Jahren wurde nicht nur das Ufer neu gestaltet, sondern auch Steganlagen, Beachvolleyballplätze, ein Funcourt und ein Skate- und Calisthenicspark errichtet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.