Kalt-warm in den Bädern: Der August soll‘s richten

Neues Stainzer Freibad kommt gut an – wäre da nicht das Wetter

Da hilft es auch nicht viel, wenn man heuer ein neues Schmuckkästchen fürs Freizeitvergnügen im Ort stehen hat, wie in Stainz: Im Mai wurde hier eine brandneue Anlage eröffnet, auf die sich die Region seit Jahren gefreut hatte. Das alte Bad aus den 70er-Jahren war nicht mehr sanierbar, so entschieden sich die Verantwortlichen in der Gemeinde einstimmig für einen Neubau. Das Ergebnis: 800 Quadratmeter Wasserfläche, sechs 25-Meter-Bahnen für Schwimmer, Sprungturm, Kinderbecken und eine 60 Meter lange Rutsche.