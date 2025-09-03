Börse-Firmen zahlten Chefs „nur“ 250 Millionen

Auch Österreichs Firmen-Vorstände spüren die Krise – wenn auch auf hohem Niveau: Im Durchschnitt verdiente jeder der 161 Chefs von börsennotierten Betrieben im Vorjahr 1,425 Millionen Euro, das war jedoch um 129.000 Euro oder 9 Prozent weniger als noch 2023, so die neue Analyse des Anlegerverbandes IVA. Sogar gut zehn Prozent verloren die Vorstandsmitglieder der 39 größten Börse-Unternehmen. In Summe erhielten sie an die 250 Millionen euro, ein Minus von zusammen satten 26 Millionen Euro gegen 2023.