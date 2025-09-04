Geduld „ist zu Ende“: Droht Hamilton das F1-Aus?

Er kann einem schon fast leidtun! Lewis Hamilton kommt bei Ferrari überhaupt nicht in Fahrt. Folglich wächst die Kritik am Rekordweltmeister. Droht dem Briten nun sogar schon das Aus beim Traditionsrennstall?
Eigentlich wollte Hamilton mit Ferrari Jagd auf seinen achten Weltmeistertitel machen. Doch stattdessen kommt ein ernüchterndes Ergebnis nach dem anderen. In der 23. Runde in Zandvoort krachte der 40-Jährige am Sonntag mit seinem Ferrari in die Bande, schied erstmals seit seinem Wechsel zur Scuderia aus.
Hier der Unfall im Video:
Die Geduld mit Hamilton „ist zu Ende“, meint Experte Ralf Schumacher im Podcast „Backstage Boxengasse“ bei Sky. Es sei ein Fehler, der „einem siebenfachen Weltmeister eigentlich nicht passieren darf“.
Droht nun sogar vielleicht schon bald das Ende in der Motorsport-Königsklasse? „Wenn das so weitergehen sollte, glaube ich, wird das schwer für ihn bei Ferrari“, so Schumacher und ergänzt: „Ich weiß nicht, was höher war, die Bezahlung oder die Erwartung oder beides.“
Nun wartet Ferrari-Heimrennen
In der WM-Wertung liegt Hamilton nur auf Rang sechs. 200 Punkte hinter WM-Leader Oscar Piastri und 42 Zähler hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Am kommenden Wochenende steht das Ferrari-Heimrennen in Monza auf dem Programm.
