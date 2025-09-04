Vorteilswelt
„Darf nicht passieren“

Geduld „ist zu Ende“: Droht Hamilton das F1-Aus?

Formel 1
04.09.2025 09:31
Bei Lewis Hamilton läuft‘s einfach nicht rund.
Bei Lewis Hamilton läuft‘s einfach nicht rund.(Bild: AFP/YVES HERMAN)

Er kann einem schon fast leidtun! Lewis Hamilton kommt bei Ferrari überhaupt nicht in Fahrt. Folglich wächst die Kritik am Rekordweltmeister. Droht dem Briten nun sogar schon das Aus beim Traditionsrennstall?

0 Kommentare

Eigentlich wollte Hamilton mit Ferrari Jagd auf seinen achten Weltmeistertitel machen. Doch stattdessen kommt ein ernüchterndes Ergebnis nach dem anderen. In der 23. Runde in Zandvoort krachte der 40-Jährige am Sonntag mit seinem Ferrari in die Bande, schied erstmals seit seinem Wechsel zur Scuderia aus.

Hier der Unfall im Video:

Die Geduld mit Hamilton „ist zu Ende“, meint Experte Ralf Schumacher im Podcast „Backstage Boxengasse“ bei Sky. Es sei ein Fehler, der „einem siebenfachen Weltmeister eigentlich nicht passieren darf“.

Lesen Sie auch:
Toto Wolff (l.) ist davon überzeugt, dass Lewis Hamilton (r.) das Ruder herumreißen kann.
Toto Wolff:
„Niemand sollte Mitleid mit Lewis Hamilton haben“
02.09.2025
Ferrari-Pilot out
Hamilton-Crash: „Warum geht das Auto so durch?“
31.08.2025

Droht nun sogar vielleicht schon bald das Ende in der Motorsport-Königsklasse? „Wenn das so weitergehen sollte, glaube ich, wird das schwer für ihn bei Ferrari“, so Schumacher und ergänzt: „Ich weiß nicht, was höher war, die Bezahlung oder die Erwartung oder beides.“

Nun wartet Ferrari-Heimrennen
In der WM-Wertung liegt Hamilton nur auf Rang sechs. 200 Punkte hinter WM-Leader Oscar Piastri und 42 Zähler hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Am kommenden Wochenende steht das Ferrari-Heimrennen in Monza auf dem Programm.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Lewis HamiltonRalf Schumacher
Ferrari
Weltmeistertitel
