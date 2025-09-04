Vorteilswelt
Preise gestiegen

So viel ist für eine Mietwohnung zu zahlen

Wirtschaft
04.09.2025 10:19
Die Wohnungsmieten haben im zweiten Quartal 2025 wieder zugelegt. Dabei sind sowohl die Miete ...
Die Wohnungsmieten haben im zweiten Quartal 2025 wieder zugelegt. Dabei sind sowohl die Miete als auch die Betriebskosten berücksichtigt (Symbolbild).(Bild: Tröster Andreas)

Die Wohnungsmieten haben auch im zweiten Quartal 2025 zugelegt. Die Miete inklusive Betriebskosten lag im österreichweiten Durchschnitt bei 10,2 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Plus von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Durchschnitt lag die monatliche Miete mit Betriebskosten für eine Durchschnittswohnung bei 673,2 Euro. Die tatsächliche Höhe unterscheidet sich je nach Wohnungsgröße, Mietsegment, Mietdauer und Lage. Die Nettomiete ohne Betriebskosten betrug im zweiten Quartal 7,7 Euro pro Quadratmeter. Auch das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorquartal (um 1,8 Prozent) und Jahresabstand (5,3 Prozent).

Lesen Sie auch:
Die Regierung verhandelt über einen Eingriff auch in private Mietverhältnisse. Die SPÖ will ...
Debatte um Mietpreise
Nach Babler-Vorstoß: ÖVP und NEOS zurückhaltend
26.08.2025
Schon über 20 Euro/m²:
So explodieren die Mieten in Österreichs Städten
31.05.2025

Insgesamt lebten laut Statistik Austria im zweiten Quartal 2025 1,6 Millionen Menschen in Österreich in einem Einpersonenhaushalt. Den größten Anteil gibt es in der Altersgruppe der über 60-Jährigen (47,5 Prozent), den kleinsten bei Menschen unter 30 Jahren (11,7 Prozent). Junge Alleinlebende wohnen aber deutlich häufiger in einem Mietverhältnis als Alleinlebende über 60 Jahren. Drei von vier unter 30-Jährigen leben zur Miete, bei den über 60-Jährigen sind es etwa vier von zehn (42 Prozent).

Folgen Sie uns auf