So viel ist für eine Mietwohnung zu zahlen

Insgesamt lebten laut Statistik Austria im zweiten Quartal 2025 1,6 Millionen Menschen in Österreich in einem Einpersonenhaushalt. Den größten Anteil gibt es in der Altersgruppe der über 60-Jährigen (47,5 Prozent), den kleinsten bei Menschen unter 30 Jahren (11,7 Prozent). Junge Alleinlebende wohnen aber deutlich häufiger in einem Mietverhältnis als Alleinlebende über 60 Jahren. Drei von vier unter 30-Jährigen leben zur Miete, bei den über 60-Jährigen sind es etwa vier von zehn (42 Prozent).