Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Was zur Hölle ...?

Chaos bei Heimatklub: Haaland platzt der Kragen

Fußball International
04.09.2025 09:53
Erling Haaland kickte in der Jugend bei Bryne FK.
Erling Haaland kickte in der Jugend bei Bryne FK.(Bild: Krone KREATIV/Associated Press/Ian Walton, APA/AFP/Stig Norheim/Handout)

Norwegens Superstar Erling Haaland ist über die jüngsten Entscheidungen seines Heimatvereins Bryne FK wütend und verärgert. 

0 Kommentare

Der Klub, aktuell nur 14. in der Eliteserie, bestätigte am Dienstag den Abgang von gleich drei Spielern. In einer Mitteilung hatte Bryne die Vertragsauflösung mit Axel Kryger, Jens Husebø und Robert Undheim verkündet: „Wir danken ihnen für ihren Einsatz in Rot und Weiß und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg.“ Gründe nannte der Verein nicht.

„Was zur Hölle ist hier los?“
Das sorgte bei Haaland, der in Bryne aufwuchs, für Unverständnis. Ihm platzte daraufhin auf Social Media der Kragen: „Was zur Hölle ist hier los?“, schrieb er mitten in der Nacht.

Als ihn ein Follower fragte, ob er nicht längst schlafen sollte, konterte der 25-Jährige: „Ja, das sollte ich, aber bei meinem Heimatverein herrscht Chaos, und das macht mich wütend, deshalb kann ich jetzt nicht schlafen.“

Spieler äußert sich
Zumindest Kryger meldete sich zu Wort: „Wir haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Sowohl der Verein als auch ich waren uns einig. Ich wünsche Bryne alles Gute und ich hatte eine tolle Zeit dort. Es endete schlecht, aber so ist es manchmal.“

Enge Verbindung zu Bryne
Haaland wuchs in dem Ort mit rund 12.000 Einwohnern auf, spielte über zehn Jahre für Bryne FK. Mit fünf Jahren kam er in die Akademie, mit 15 debütierte er für die Profis. 2017 folgte der Wechsel zu Molde FK, später zu Salzburg, Dortmund und schließlich zu Manchester City.

Erling Haaland spielte für Bryne FK von 2005 bis 2017.
Erling Haaland spielte für Bryne FK von 2005 bis 2017.(Bild: AFP/APA/Alf Ingve Berntsen/Handout)

Ob Haaland die Erklärung von Kryger beruhigt? Fest steht: Sein Herz hängt noch immer an Bryne – umso mehr ärgern ihn die Vorgänge bei seinem Herzensklub.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.915 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
169.621 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
148.812 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1292 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1246 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Mehr Fußball International
2026 und 2028
ServusTV und ORF: So teilen sie sich WM und EM
„Was zur Hölle ...?
Chaos bei Heimatklub: Haaland platzt der Kragen
Bristol-„Co“ Eibler
„Dann kann es hier schon richtig laut werden“
„Wie Panenka“
„Krone“-Gewinner bezwingen Teamgoalie Schlager
„Ganze Familie dabei“
Argentinien feiert Lionel Messis Abschied
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf