Neuer TV-Vertrag

Keine Selbstvermarktung! Liga und Sky einigen sich

Bundesliga
04.09.2025 10:37
Sky überträgt auch in den kommenden Jahren die heimische Bundesliga.
Sky überträgt auch in den kommenden Jahren die heimische Bundesliga.

Die Spiele der österreichischen Fußball-Bundesliga werden auch nach dieser Saison auf Sky zu sehen sein. Wie die Liga und der Pay-TV-Sender am Donnerstag mitteilten, einigte man sich auf eine Zusammenarbeit bis einschließlich der Saison 2029/30. Die erste Saison ist die kommende Spielzeit 2026/27. Zum finanziellen Volumen des Geschäfts machte die Bundesliga keine Angaben.



Der aktuelle Vertrag zwischen der Bundesliga und Sky läuft nach dieser Saison aus. Die Liga hatte Anfang Juni angekündigt, eine Selbstvermarktung anzustreben, also eine eigene Plattform für die Übertragung der Partien aufzubauen. Diese Variante ist nun vom Tisch. Erste Rechte für die Periode ab dem Spieljahr 2026/27 wurden bereits Ende Juni vergeben, dabei sicherte sich unter anderem der ORF bis inklusive der Saison 2030/31 jeweils vier Livespiele.

Umfangreiches Rechtepaket
Sky bleibt im Besitz des umfangreichsten Rechtepakets und wird weiter alle 195 Spiele der Bundesliga live im Pay-TV auf Sky Sport Austria zeigen. Ebenfalls im Bereich „Pay“ erhält Sky die Highlight-Rechte aller Spiele. Weiter kann Sky Online-Clips im Umfang von drei bis fünf Minuten pro Spiel sowie Social-Media-Clips auf den digitalen Kanälen von Sky Sport Austria zeigen. Abgerundet wird das Paket mit der Nachverwertung und der nachrichtlichen Berichterstattung aller Spiele sowie einzelnen Spielen, die in voller Länge zu Promotionzwecken unentgeltlich gezeigt werden können.

Neben einer Lizenzgebühr für die Medienrechte erhalten die Klubs und die Bundesliga Werbezeitenkontingente bei Sky, die selbst vertrieben werden können. Gleichzeitig werden die Nutzungsrechte der Klubs und Bundesliga ausgeweitet. So können etwa Spielbilder nun direkt am Folgetag der jeweiligen Partie verwendet werden.

