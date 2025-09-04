Keine Selbstvermarktung! Liga und Sky einigen sich

Umfangreiches Rechtepaket

Sky bleibt im Besitz des umfangreichsten Rechtepakets und wird weiter alle 195 Spiele der Bundesliga live im Pay-TV auf Sky Sport Austria zeigen. Ebenfalls im Bereich „Pay“ erhält Sky die Highlight-Rechte aller Spiele. Weiter kann Sky Online-Clips im Umfang von drei bis fünf Minuten pro Spiel sowie Social-Media-Clips auf den digitalen Kanälen von Sky Sport Austria zeigen. Abgerundet wird das Paket mit der Nachverwertung und der nachrichtlichen Berichterstattung aller Spiele sowie einzelnen Spielen, die in voller Länge zu Promotionzwecken unentgeltlich gezeigt werden können.