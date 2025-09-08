Folge von Montag

Herz und Kreislauf in Schwung, das hält uns jung

Philipp bewegt
08.09.2025 11:01
Am Power-Montag bringen wir gemeinsam mit Philipp wieder unser Herz-Kreislauf-System in Schwung – für einen guten Start in den Tag und in die neue Woche.

Weitere Videos
Folge von Sonntag
Mehr Bewegung, mehr Energie, mehr Freude!
Philipp bewegt
Folge von Samstag
Gemeinsam überwinden wir den inneren Schweinehund!
Philipp bewegt
Folge von Freitag
Unsere tägliche Bewegung: Mit Philipp und Freude!
Philipp bewegt
