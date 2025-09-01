Brand in Garage: Mann erlitt Rauchgasvergiftung

Der Brand in der Garage sei gegen 18 Uhr ausgebrochen, berichtete die Polizei am Montag. Der 34-jährige Einheimische zog sich bei ersten Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung zu. „Er wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert“, so die Ermittler weiter.