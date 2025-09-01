Brand in Garage: Mann erlitt Rauchgasvergiftung

Feueralarm am frühen Sonntagabend in Osttirol: In einer Garage in Iselsberg-Stronach ist aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Beim Versuch, diesen zu löschen, erlitt ein 34-jähriger Mann eine Rauchgasvergiftung. Er musste ins Spital eingeliefert werden.
Der Brand in der Garage sei gegen 18 Uhr ausgebrochen, berichtete die Polizei am Montag. Der 34-jährige Einheimische zog sich bei ersten Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung zu. „Er wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert“, so die Ermittler weiter.
Freiwillige Feuerwehr rückte an
Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schließlich erfolgreich bekämpfen und löschen. Die genaue Brandursache ist Gegenstand weiterer Erhebungen. Noch nicht beziffert werden kann die Höhe des Sachschadens.
