Kneissl bekommt von Putin Botschafter-Rolle

Seither schickt Putin die Ex-Ministerin immer wieder als „Analytikerin“ vor. Auf russische Einladung war Kneissl jüngst im Sicherheitsrat der Vereinten Nation in New York aufgetreten. Die Ex-Politikerin, die aus Russland per Video zugeschaltet war, warnte vor den Auswirkungen westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine für Europa. Vom russischen Angriffskrieg distanzierte sie sich nicht. Die Ukraine beschrieb sie in ihrem Telegram-Kanal jüngst als „schwarzes Loch“, in dem Terroristen Hochkonjunktur hätten.