Wetter wechselhaft

Wind, Regen: Es kommt einiges auf uns zu

Österreich
29.08.2025 17:14
Wie hier am Schneeberg, dürfte es kommende Woche in Österreich öfter aussehen.
Wie hier am Schneeberg, dürfte es kommende Woche in Österreich öfter aussehen.(Bild: Seebacher Doris)

Das Wetter schwankt ab dem Wochenende: Neben Trübheit und Regen stehen uns laut GeoSphere Austria auch einige letzte heiße Tage bevor. Von Westen her nähern sich dann erneut Schauer und Gewitter. Lesen Sie hier, welcher Wind uns weht!

Am Samstag regnet es überwiegend, nur in Wien und Linz bleibt es bewölkt. In Tirol und Vorarlberg ist es bis zum Nachmittag regnerisch und wolkig. Im Rest Österreichs scheint die Sonne dagegen zuerst am Vormittag. Nachmittags wird es dann bewölkt und es gibt vereinzelte Regenschauer. Besonders in der Steiermark und im Burgenland kann es zu heftigen Regenfällen und Gewittern kommen. Im Osten treten lebhafte Nordwest- und Westwinde auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 26 Grad. Am wärmsten wird es im Osten.

Am Sonntag beruhigt sich das Wetter dann vorerst und es bleibt größtenteils heiß und sonnig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 27 Grad. Im Osten findet man überwiegend Wolken. Im Nordosten wehen lebhafte West- und Nordwestwinde.

Montags startet der Westen Österreichs dann mit Sonne in die Woche, tagsüber treten anschließend Wolkenfelder auf und die Schauerneigung steigt. In den übrigen Landesteilen scheint meist die Sonne. Im Osten und Süden und anfangs auch im westlichen Bergland wehen Südost- und Südwestwinde mäßig bis lebhaft. Die Tageshöchsttemperaturen betragen von West nach Ost voraussichtlich 20 bis 31 Grad.

Österreich
Symbol heiter
18° / 33°
25 km/h
09:50 h
40 %
Symbol bedeckt
22° / 28°
14 km/h
00:57 h
50 %
Symbol wolkig
18° / 26°
12 km/h
06:23 h
50 %
Symbol heiter
17° / 28°
15 km/h
10:42 h
50 %
Symbol wolkenlos
16° / 31°
18 km/h
12:43 h
15 %
Symbol wolkig
18° / 28°
9 km/h
06:45 h
65 %
Symbol wolkig
17° / 26°
16 km/h
08:22 h
65 %
Symbol heiter
16° / 31°
13 km/h
11:52 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
18° / 31°
14 km/h
12:55 h
< 5 %
Symbol wolkig
19° / 24°
22 km/h
07:56 h
45 %
Wien
Symbol wolkig
14° / 32°
5 km/h
07:54 h
45 %
Symbol bedeckt
19° / 24°
20 km/h
01:40 h
50 %
Symbol wolkig
16° / 23°
18 km/h
05:52 h
55 %
Symbol heiter
15° / 26°
14 km/h
12:00 h
45 %
Symbol heiter
13° / 31°
11 km/h
12:16 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 24°
13 km/h
03:21 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 25°
15 km/h
08:26 h
60 %
Symbol heiter
13° / 30°
7 km/h
09:17 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
15° / 30°
7 km/h
12:52 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
16° / 21°
24 km/h
03:29 h
45 %
St. Pölten
Symbol wolkig
17° / 32°
28 km/h
06:47 h
40 %
Symbol stark bewölkt
21° / 32°
17 km/h
03:34 h
50 %
Symbol stark bewölkt
18° / 27°
13 km/h
05:21 h
50 %
Symbol heiter
17° / 28°
19 km/h
09:56 h
50 %
Symbol wolkenlos
15° / 30°
19 km/h
13:03 h
15 %
Symbol wolkig
16° / 28°
8 km/h
07:30 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 26°
17 km/h
08:46 h
60 %
Symbol heiter
14° / 30°
10 km/h
11:41 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
17° / 31°
13 km/h
12:54 h
< 5 %
Symbol heiter
18° / 25°
19 km/h
10:21 h
40 %
Eisenstadt
Symbol stark bewölkt
16° / 31°
6 km/h
04:01 h
50 %
Symbol bedeckt
18° / 23°
16 km/h
01:33 h
50 %
Symbol stark bewölkt
16° / 23°
10 km/h
04:48 h
50 %
Symbol wolkenlos
13° / 26°
6 km/h
12:33 h
25 %
Symbol wolkenlos
14° / 30°
9 km/h
12:33 h
35 %
Symbol leichter Regen
17° / 23°
6 km/h
02:27 h
70 %
Symbol wolkig
15° / 25°
12 km/h
09:45 h
55 %
Symbol heiter
14° / 30°
12 km/h
10:03 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
15° / 29°
5 km/h
12:46 h
40 %
Symbol bedeckt
16° / 20°
13 km/h
02:07 h
50 %
Linz
Symbol stark bewölkt
17° / 31°
9 km/h
05:16 h
45 %
Symbol leichter Regen
18° / 28°
7 km/h
01:13 h
60 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 25°
6 km/h
03:56 h
70 %
Symbol heiter
15° / 27°
6 km/h
10:25 h
45 %
Symbol heiter
14° / 29°
7 km/h
11:11 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 26°
5 km/h
05:31 h
75 %
Symbol heiter
15° / 26°
5 km/h
09:28 h
50 %
Symbol wolkenlos
14° / 29°
5 km/h
12:18 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
15° / 30°
5 km/h
12:52 h
< 5 %
Symbol wolkig
16° / 26°
6 km/h
06:41 h
45 %
Graz
Symbol bedeckt
17° / 28°
12 km/h
00:22 h
50 %
Symbol leichter Regen
18° / 23°
4 km/h
01:37 h
65 %
Symbol bedeckt
14° / 24°
5 km/h
02:38 h
60 %
Symbol heiter
13° / 27°
4 km/h
11:34 h
40 %
Symbol wolkig
12° / 27°
7 km/h
07:11 h
35 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 24°
5 km/h
04:13 h
65 %
Symbol wolkig
15° / 27°
4 km/h
08:48 h
50 %
Symbol wolkig
13° / 29°
4 km/h
09:17 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 30°
4 km/h
09:43 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 27°
5 km/h
07:06 h
70 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
15° / 27°
12 km/h
02:20 h
55 %
Symbol leichter Regen
17° / 21°
10 km/h
00:44 h
65 %
Symbol leichter Regen
14° / 19°
9 km/h
03:30 h
60 %
Symbol wolkenlos
11° / 25°
6 km/h
12:42 h
10 %
Symbol heiter
12° / 27°
8 km/h
10:36 h
45 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 20°
5 km/h
01:24 h
85 %
Symbol heiter
14° / 23°
11 km/h
09:38 h
60 %
Symbol wolkenlos
13° / 29°
7 km/h
12:48 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 27°
8 km/h
11:45 h
50 %
Symbol stark bewölkt
14° / 19°
8 km/h
03:49 h
50 %
Salzburg
Symbol leichter Regen
16° / 25°
13 km/h
00:14 h
55 %
Symbol leichter Regen
16° / 22°
16 km/h
02:00 h
80 %
Symbol Regen
14° / 19°
8 km/h
02:59 h
80 %
Symbol heiter
10° / 26°
6 km/h
09:51 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 26°
19 km/h
07:02 h
65 %
Symbol starke Regenschauer
14° / 20°
9 km/h
03:00 h
> 95 %
Symbol wolkig
13° / 25°
6 km/h
09:36 h
60 %
Symbol wolkig
12° / 28°
18 km/h
07:48 h
15 %
Symbol heiter
13° / 30°
10 km/h
10:24 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 20°
6 km/h
05:03 h
65 %
Innsbruck
Symbol starker Regen
16° / 17°
8 km/h
00:16 h
70 %
Symbol bedeckt
12° / 17°
6 km/h
00:48 h
70 %
Symbol starke Regenschauer
12° / 17°
10 km/h
04:29 h
85 %
Symbol heiter
11° / 22°
7 km/h
11:33 h
10 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 19°
13 km/h
02:39 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 18°
5 km/h
04:38 h
85 %
Symbol wolkig
12° / 19°
9 km/h
07:42 h
50 %
Symbol heiter
12° / 24°
7 km/h
09:44 h
40 %
Symbol stark bewölkt
15° / 22°
8 km/h
04:27 h
65 %
Symbol heiter
10° / 18°
6 km/h
11:21 h
55 %
Bregenz
Wetterdaten:

Am Dienstag zeigt sich das Wetter unbeständig. Vor allem im Westen ziehen zahlreiche Wolken mit Regenschauern durch. Am Nachmittag kommt es auch im Osten und Südosten zu Schauern und Gewittern. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Süd. Im Westen bleibt es kühl mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 18 und 21 Grad. Ansonsten steigen die Höchstwerte auf 23 bis 29 Grad, wobei es im Osten am wärmsten wird, so die Meteorologen.

Mittwoch bleibt es voraussichtlich wechselhaft und unbeständig. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es Regenschauer geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 26 Grad, wobei es im Osten am wärmsten wird. Aus dem Norden und Osten soll mäßiger Westwind wehen.

