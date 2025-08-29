Wind, Regen: Es kommt einiges auf uns zu

Am Samstag regnet es überwiegend, nur in Wien und Linz bleibt es bewölkt. In Tirol und Vorarlberg ist es bis zum Nachmittag regnerisch und wolkig. Im Rest Österreichs scheint die Sonne dagegen zuerst am Vormittag. Nachmittags wird es dann bewölkt und es gibt vereinzelte Regenschauer. Besonders in der Steiermark und im Burgenland kann es zu heftigen Regenfällen und Gewittern kommen. Im Osten treten lebhafte Nordwest- und Westwinde auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 26 Grad. Am wärmsten wird es im Osten.