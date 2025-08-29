Wind, Regen: Es kommt einiges auf uns zu

Das Wetter schwankt ab dem Wochenende: Neben Trübheit und Regen stehen uns laut GeoSphere Austria auch einige letzte heiße Tage bevor. Von Westen her nähern sich dann erneut Schauer und Gewitter. Lesen Sie hier, welcher Wind uns weht!
Am Samstag regnet es überwiegend, nur in Wien und Linz bleibt es bewölkt. In Tirol und Vorarlberg ist es bis zum Nachmittag regnerisch und wolkig. Im Rest Österreichs scheint die Sonne dagegen zuerst am Vormittag. Nachmittags wird es dann bewölkt und es gibt vereinzelte Regenschauer. Besonders in der Steiermark und im Burgenland kann es zu heftigen Regenfällen und Gewittern kommen. Im Osten treten lebhafte Nordwest- und Westwinde auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 26 Grad. Am wärmsten wird es im Osten.
Am Sonntag beruhigt sich das Wetter dann vorerst und es bleibt größtenteils heiß und sonnig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 27 Grad. Im Osten findet man überwiegend Wolken. Im Nordosten wehen lebhafte West- und Nordwestwinde.
Montags startet der Westen Österreichs dann mit Sonne in die Woche, tagsüber treten anschließend Wolkenfelder auf und die Schauerneigung steigt. In den übrigen Landesteilen scheint meist die Sonne. Im Osten und Süden und anfangs auch im westlichen Bergland wehen Südost- und Südwestwinde mäßig bis lebhaft. Die Tageshöchsttemperaturen betragen von West nach Ost voraussichtlich 20 bis 31 Grad.
Am Dienstag zeigt sich das Wetter unbeständig. Vor allem im Westen ziehen zahlreiche Wolken mit Regenschauern durch. Am Nachmittag kommt es auch im Osten und Südosten zu Schauern und Gewittern. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Süd. Im Westen bleibt es kühl mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 18 und 21 Grad. Ansonsten steigen die Höchstwerte auf 23 bis 29 Grad, wobei es im Osten am wärmsten wird, so die Meteorologen.
Mittwoch bleibt es voraussichtlich wechselhaft und unbeständig. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es Regenschauer geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 26 Grad, wobei es im Osten am wärmsten wird. Aus dem Norden und Osten soll mäßiger Westwind wehen.
