Wenn unsere Berge zu schmelzen beginnen!

Drohnenblick in die Zukunft

Operator Robert Delleske von Georesearch steuert unterdessen eine Drohne, bestückt mit Radar und hochauflösenden Kameras über den Großglockner. Damit wird ein „digitaler Zwilling“ des Großglockners erstellt. Mit der Radartechnologie können die Forscher unter die Gletscherdecke blicken und berechnen, wie sich das Eisvolumen zurückzieht. So können heute neue Wege geplant werden, die in zehn oder fünfzehn Jahren nötig sein werden, wenn die Eisfelder verschwinden.