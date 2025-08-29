Wenn an der Donau die Musik-Sterne funkeln

Der Countdown läuft! Am 19. und 20. September geht in Rossatzbach die „Starnacht aus der Wachau“ über die Bühne. Die Musiker werden am Donaustrand ein Hitfeuerwerk zünden ...
Andreas Gabalier, Alexander Eder, Leslie Clio, Josh und Pietro Lombardi, die Söhne Mannheims und viele mehr sorgen am 19. und 20. September in Rossatzbach für eine unvergessliche Stimmung. Sie alle zünden auf der „Starnacht aus der Wachau“-Bühne ihr Hitfeuerwerk.
Ebenso auf dem bunten Star-Rummelplatz zu sehen und zu erleben sein werden Chris Steger, Simone und Beatrice Egli. Moderiert werden die beiden Abende wieder von Starmoderatorin Barbara Schöneberger und Schauspieler Hans Sigl.
Musikabende der Superlative
Los geht es an beiden Abenden um 18.30 Uhr. Show und Genuss werden aber auch im Vorfeld geboten. Kulinarisch kann man sich in der Gourmet-Meile verwöhnen lassen. Es warten erlesene Wachauer Wein-Spezialitäten, außerdem werden feine kulinarische Schmankerln aus der Region kredenzt. Beim sogenannten Warm-up am Freitag treten zusätzlich noch Hanna Kuntner, Caro Fux und Julia Rech auf. „Krone“-Tipp: Rasch Karten sichern!
Karten und weitere Informationen: www.starnacht.tv
