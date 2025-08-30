Trotz Regen: Steirischer Sommer war wieder wärmer

Viel Regen im Norden, Trockenheit im Süden

Blickt man nun aber auf die Niederschlagswerte in den Sommermonaten, zeigen sich zwei sehr gegensätzliche Seiten: Einerseits war der Juni extrem trocken. Im Süden der Steiermark, etwa in Leibnitz und Deutschlandsberg, fiel 80 Prozent weniger Niederschlag als üblich. In der Oststeiermark etwa 40 bis 60 Prozent, im Norden etwa 20 Prozent weniger. Der Juli glich dieses Defizit großteils aus: „In der Obersteiermark fiel deutlich mehr Regen, teilweise sogar bis zu 50 Prozent mehr“, hält Hedenig fest. Der August sei mehrheitlich wieder zu trocken gewesen.