Baukosten für Wohnhäuser steigen nur moderat

Bauwirtschaft erwartet Aufschwung

Durch das Auslaufen der KIM-Verordnung am 30. Juni sind die Erwartungen für eine Erholung der Bau-Branche hoch. Die Verordnung setzte für Banken verschärfte Regeln für die Kreditvergabe fest, wodurch einige Personen, die ein Eigenheim errichten wollten, keinen Kredit mehr bekommen konnten. Das dürfte neben den hohen Baukosten die Baubranche belastet haben. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) kommentierte das mit: „Wohnbaukredite sind heuer in Österreich der einzige Bereich, in dem das Kreditvolumen ordentlich wächst, diese sind von Jänner bis April um zwei Drittel auf 5,2 Milliarden Euro gestiegen – vor allem dank der derzeit sinkenden Zinsen.“