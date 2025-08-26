Pkw kracht gegen Traktor und dann in anderes Auto

Ordentlich gekracht hat es am Dienstag in der Tiroler Landeshauptstadt. Beim Abbiegen prallte eine Pkw-Lenkerin (29) gegen den Traktor eines 30-Jährigen. Anschließend krachte das Auto noch gegen den Pkw einer Frau (41).
Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 13 Uhr. Die 29-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Reichenauer Straße in Richtung Westen. Bei der Abbiegespur in der Pembauerstraße wollte sie nach links abbiegen. „Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Traktor des 30-Jährigen“, heißt es von der Polizei.
Die 29-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Innsbruck eingeliefert.
Eine Sprecherin der Polizei
Auto zurückgeschleudert
Anschließend wurde das Auto zurück auf die Reichenauer Straße geschleudert und kollidierte mit dem Auto der 41-Jährigen. „Die 29-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Innsbruck eingeliefert.“ Die beiden anderen Lenker blieben indes unverletzt.
