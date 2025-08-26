Pkw kracht gegen Traktor und dann in anderes Auto

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 13 Uhr. Die 29-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Reichenauer Straße in Richtung Westen. Bei der Abbiegespur in der Pembauerstraße wollte sie nach links abbiegen. „Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Traktor des 30-Jährigen“, heißt es von der Polizei.