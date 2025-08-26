Vorteilswelt
Gerade erst gekommen

Muss Neuzugang Barca nach einem Monat verlassen?

Fußball International
26.08.2025 07:28
Roony Bardghji stieß erst im Juli zu den Katalanen.
Roony Bardghji stieß erst im Juli zu den Katalanen.(Bild: AFP/APA/Josep LAGO)

Nach etwas mehr als einem Monat steht Neuzugang Roony Bardghji wieder vor dem Abschied aus Barcelona. Da die Katalanen den schwedischen Flügelstürmer bislang nicht für La Liga registrieren konnten, steht sogar eine Rückkehr zum FC Kopenhagen im Raum. Von da war er erst Mitte Juli gekommen ...

0 Kommentare

Neben Wojciech Szczesny und Gerard Martin ist auch Bardghji aufgrund der finanziellen Probleme des spanischen Meisters zum Zusehen verdammt. Um wenigstens ein paar Spielminuten zu sammeln, läuft der 19-Jährige aktuell für Barcas B-Mannschaft auf.

Zurück zur alten Wirkungsstätte?
Eine Saison ohne Liga-Einsatz würde Bardghji wohl enorm in dessen Entwicklung schaden, eine Leihe zu seinem Jugendverein FC Kopenhagen könnte nun die Lösung bringen. 

Bardghji selbst hingegen hofft weiterhin auf eine Zukunft bei den „Blaugrana“. Der „Mundo Deportivo“ zufolge soll der Linksfuß optimistisch sein, zeitnah registriert zu werden. Bleibt dem Youngster zu wünschen, dass sich seine Hoffnung bewahrheitet ...

