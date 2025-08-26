Wäre Happel heute noch erfolgreich? „Eher nicht“

Der Soziologe erklärt: „Alle Trainer sind technisch und taktisch hervorragend ausgebildet. Aber aus meiner Sicht wird der Umgang mit Menschen in der Trainerausbildung zu wenig berücksichtigt. Dabei ist das heute einer der wichtigsten Punkte.“ Der Oberösterreicher arbeitet auch sehr eng mit Führungskräften aus der Wirtschaft zusammen. Seine erste Frage an sie: „Was ist das Wichtigste in eurer Position?“ Es kommen viele Antworten, ehe Zöchling sagt: „Das Wichtigste ist, dass man als Führungskraft Menschen mag.“