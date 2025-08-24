Feuerwehr-Großeinsatz bei Brand eines Wohnhauses

LIVE: Bezzecchi führt, Marquez wieder auf der Jagd
MotoGP im Ticker
Gleich drei Feuerwehren rückten am Sonntagvormittag zu einem heftigen Brand eines Wohnhauses in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) aus! Eine dichte Rauchsäule war zu sehen. Verletzte dürfte es wohl keine geben.
Gegen 9.20 Uhr heulten in der Gemeinde Thaur die Sirenen auf. In einem Wohnhaus im Gemeindezentrum brach ein Feuer aus. Umgehend rückten die Feuerwehrkräfte an, um das Feuer zu löschen.
Mittlerweile dürfte der Brand unter Kontrolle sein. Insgesamt drei Feuerwehren mit rund 80 Florianis stehen im Einsatz. Die dichte Rauchsäule war bereits aus mehreren Kilometern zu sehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.