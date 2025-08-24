Tradition & Moderne: Neuer Sekt in altem „Gewand“

Mindestens neun Monate muss der Schaumwein auf Hefe liegen, die den Zucker in Alkohol umwandelt, wobei Kohlensäure entsteht. Danach werden die einzelnen Flaschen etwa bis zu sechs Wochen lang gedreht, was im Fachjargon „gerüttelt“ heißt. Bis zu 32 Mal findet dieser Rüttelvorgang statt, bis sich auch feinste Hefepartikel im Flaschenhals absetzen und entfernt werden können. Danach werden die Flaschen wieder geschlossen, beschreibt Völker den aufwendigen Prozess detailgenau.