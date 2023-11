Sexuelle Übergriffe: Lehrer in Graz vor Gericht

Es seien mehrere Vorwürfe von Schülerinnen im Raum gestanden, die allerdings „strafrechtlich nicht relevant“ waren, erläuterte Staatsanwalt Arnulf Rumpold vor Gericht in Graz. Angeklagt jedoch wurde nur einer: Es handelte sich dabei um „Berührungen und Äußerungen, die für einen Lehrer unangebracht sind“. Doch in einem Fall soll es Anfang Oktober 2021 zu einer „intensiven Berührung“ eines Mädchens gekommen sein. Die Klasse wandte sich an die Direktorin, die sofort Anzeige erstattete.