Angreifer brach Kontrahenten bei Streit die Nase

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag vor einem Lokal in Imst ab. Nach einem Streit schlug ein Einheimischer (43) seinem Kontrahenten (26) einen Schlag ins Gesicht und brach ihm die Nase. Er wurde später gestellt.
Zur brutalen Auseinandersetzung kam es gegen 3.30 Uhr direkt vor einem Lokal in Imst. Dort dürften ein 43-jähriger und ein 26-jähriger Einheimischer aneinandergeraten sein. Kurz nachdem der Streit begonnen hatte, dürfte die Situation eskaliert sein.
Der 43-Jährige schlug seinem Widersacher mit der Faust mit voller Wucht ins Gesicht und brach ihm dabei die Nase. Das Opfer musste mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams eingeliefert werden.
Angreifer wollte gehen
„Der 43-Jährige, welcher noch vor Eintreffen der Polizei die Tatörtlichkeit verlassen wollte, konnte von mehreren Personen am Boden fixiert und der Polizei übergeben werden“, heißt es seitens der Polizei.
Kommentare
