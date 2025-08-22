Finale! Die Graz99ers kämpfen um den Turniersieg

Flott ging es dann in Durchgang Nummer drei: Haudum fuhr ins gegnerische Drittel, absolvierte eine ganze Runde, zog dann von der blauen Linie weg Richtung Tor, ließ zwei Spieler stehen und den perfekten Pass verwertete Manuel Ganahl zum 3:1. 42:05 Minuten waren da gespielt. Dann passierte lange nichts. Drei Minuten vor dem Ende nahm Slovan dann den Torhüter vom Eis – und Haudum drückte den Puck nach Stangenschuss von Ganahl aus zehn Zentimetern über die Linie ins leere Tor zum 4:1. Mit dem Sieg zogen die Grazer ins Finale am Samstag (16 Uhr) ein und kämpfen gegen die Malmö Redhawks (4:1 gegen die Kölner Haie) um den erstmaligen Turniersieg.