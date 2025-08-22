Damit in der Inklusion endlich etwas weitergeht

Die erste Befragung aller 277 Tiroler Gemeinden zeigt nun, wie es um die Barrierefreiheit steht. Die Rückmeldungen liefern wertvolle Impulse für weitere Schritte und dienen allen voran der Sensibilisierung. Die Ergebnisse zeigen, dass es insbesondere in den Bereichen Partizipation, Schnittstellen und Kommunikation weitere Anstrengungen braucht. „Mit dem Bericht wollen wir den Ist-Stand sichtbar machen, Bewusstsein schaffen und Orientierung geben. Natürlich zeigt sich in vielen Bereichen noch Verbesserungsbedarf, doch zugleich sehen wir in den meisten Gemeinden eine große Bereitschaft, aktiv zu werden. Barrierefreiheit ist ein Prozess, bei dem es darum geht, Schritt für Schritt Verbesserungen umzusetzen – und genau dabei sollen die Checklisten eine konkrete Unterstützung sein. Wertvoll sind für uns auch die Rückmeldungen der Gemeinden, die uns helfen, die Unterlagen laufend weiterzuentwickeln“, betont Isolde Kafka, Vorsitzende des Tiroler Monitoringausschusses.