Damit in der Inklusion endlich etwas weitergeht

Der Bericht vom Tiroler Monitoringausschuss macht sehr deutlich, wo in Sachen Barrierefreiheit noch etwas zu tun wäre. Für den Bericht wurden die Gemeinden zur Inklusion befragt.
Jede Gemeinde in Tirol sollte barrierefrei sein – dass sie es noch nicht alle sind, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Denn ob mit Kinderwagen oder Gepäck, im Alter, mit Gips, mit einer Seheinschränkung oder nach einer Operation: Barrierefreiheit betrifft alle. Und das gilt in jedem Bereich, seien es für manche nur schwer überwindbare Stufen oder zu komplizierte bzw. unverständliche Informationen. Aber: Tirols Gemeinden stellen sich der Aufgabe und wollen Schritt für Schritt barrierefrei werden. Der Tiroler Monitoringausschuss gab dazu gemeinsam mit der Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen, ÖZIV Tirol, den Gemeinde-Aktionsplan Behinderung (GAP) mit konkreten Checklisten zu verschiedenen Handlungsfeldern.
Natürlich zeigt sich in vielen Bereichen noch Verbesserungsbedarf, doch zugleich sehen wir in den meisten Gemeinden eine große Bereitschaft, aktiv zu werden.
Isolde Kafka, Vorsitzende des Tiroler Monitoringausschusses
Die erste Befragung aller 277 Tiroler Gemeinden zeigt nun, wie es um die Barrierefreiheit steht. Die Rückmeldungen liefern wertvolle Impulse für weitere Schritte und dienen allen voran der Sensibilisierung. Die Ergebnisse zeigen, dass es insbesondere in den Bereichen Partizipation, Schnittstellen und Kommunikation weitere Anstrengungen braucht. „Mit dem Bericht wollen wir den Ist-Stand sichtbar machen, Bewusstsein schaffen und Orientierung geben. Natürlich zeigt sich in vielen Bereichen noch Verbesserungsbedarf, doch zugleich sehen wir in den meisten Gemeinden eine große Bereitschaft, aktiv zu werden. Barrierefreiheit ist ein Prozess, bei dem es darum geht, Schritt für Schritt Verbesserungen umzusetzen – und genau dabei sollen die Checklisten eine konkrete Unterstützung sein. Wertvoll sind für uns auch die Rückmeldungen der Gemeinden, die uns helfen, die Unterlagen laufend weiterzuentwickeln“, betont Isolde Kafka, Vorsitzende des Tiroler Monitoringausschusses.
Barrierefreiheit ist ein Prozess, bei dem es darum geht, Verbesserungen umzusetzen – und genau dabei sollen die Checklisten eine konkrete Unterstützung sein.
Isolde Kafka, Vorsitzende des Tiroler Monitoringausschusses
Ein zentrales Ziel des GAP ist die Partizipation: Menschen mit Behinderungen sollen aktiv einbezogen werden – und zwar als Expertinnen und Experten in eigener Sache. Laut den Umfrageergebnissen haben weniger als 20 Prozent der Gemeinden den Ist-Zustand ihrer Gebäude bezüglich Barrierefreiheit erhoben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.