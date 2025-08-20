Europäische Hoffnung | Methode „Stachelschwein“

Europäische Hoffnung. Zunehmend lichten sich die Nebel rund um die Ukraine-Gespräche von US-Präsident Donald Trump zunächst in der Vorwoche mit dem Kriegsherrn Wladimir Putin in Alaska und in dieser Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den führenden europäischen Politikern in Washington. Der große Durchbruch in Richtung Frieden, so viel wird immer klarer, ist längst nicht in Sicht. Denn in Brüssel glaubt kaum jemand, dass Putin ernsthaft zu einem Friedensschluss mit der Ukraine bereit ist. Die EU-Staaten wollen aber an den jüngsten Bemühungen von US-Präsident Donald Trump aus Kalkül festhalten. Denn sollte sich der Kreml wie erwartet weiter unnachgiebig zeigen, wäre das der Beweis dafür, dass es Putin mit Friedensverhandlungen nicht ernst meint und er nur Zeit für seinen weiteren Vormarsch in der Ukraine gewinnen möchte. Oder wie es Frankreich Emmanuel Macron formuliert: Er glaube nicht, dass Putin Frieden will. Er glaube, Putin wolle die Kapitulation der Ukraine. Nun besteht bei den Europäern die Hoffnung, dass Trump, der inzwischen selbst schon einräumt, dass Moskau vielleicht gar nicht verhandeln will, letztlich für eine entschlossenere gemeinsame Strategie zu gewinnen wäre. Doch so viel ist klar: Bei Trump weiß man nie, was er am nächsten Tag entscheidet …