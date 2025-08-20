Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Europäische Hoffnung | Methode „Stachelschwein“

Guten Morgen Newsletter
(Bild: AP/Vyacheslav Prokofyev)

Europäische Hoffnung. Zunehmend lichten sich die Nebel rund um die Ukraine-Gespräche von US-Präsident Donald Trump zunächst in der Vorwoche mit dem Kriegsherrn Wladimir Putin in Alaska und in dieser Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den führenden europäischen Politikern in Washington. Der große Durchbruch in Richtung Frieden, so viel wird immer klarer, ist längst nicht in Sicht. Denn in Brüssel glaubt kaum jemand, dass Putin ernsthaft zu einem Friedensschluss mit der Ukraine bereit ist. Die EU-Staaten wollen aber an den jüngsten Bemühungen von US-Präsident Donald Trump aus Kalkül festhalten. Denn sollte sich der Kreml wie erwartet weiter unnachgiebig zeigen, wäre das der Beweis dafür, dass es Putin mit Friedensverhandlungen nicht ernst meint und er nur Zeit für seinen weiteren Vormarsch in der Ukraine gewinnen möchte. Oder wie es Frankreich Emmanuel Macron formuliert: Er glaube nicht, dass Putin Frieden will. Er glaube, Putin wolle die Kapitulation der Ukraine. Nun besteht bei den Europäern die Hoffnung, dass Trump, der inzwischen selbst schon einräumt, dass Moskau vielleicht gar nicht verhandeln will, letztlich für eine entschlossenere gemeinsame Strategie zu gewinnen wäre. Doch so viel ist klar: Bei Trump weiß man nie, was er am nächsten Tag entscheidet …

0 Kommentare

Methode „Stachelschwein“. Mit dem möglichen Frieden in der Ukraine setzt sich heute in der „Krone“ auch Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz auseinander. Er konzentriert sich in seinem Kommentar auf die Diskussion um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Dazu würden, schreibt er, „in Europa schon Phantombataillone als Sicherheitstruppen aufgestellt“. Dabei werde offenbar die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn Putin habe nicht die geringste Absicht, Krieg zu führen, damit die Ukraine nicht in die NATO kommt, um dann letztlich Soldaten genau aus diesen Ländern in die Ukraine zu lassen. So bleibe als logische Konsequenz nur, die Ukraine nach der „Methode Stachelschwein“ selbst bis an die Zähne aufzurüsten. Doch auch das, weiß Seinitz, bedürfte der Zustimmung des Kremls, „wo ein ganz anderes Szenarium in der Schublade liegt: ein Gremium von sogenannten Garantiemächten, in dem auch Russland vertreten wäre.“ Dann hätte der Kreml ein Mitsprache-, wenn nicht gar Veto-Recht in der Oberaufsicht über die Ukraine. Seinitz: „So stellt sich Putin Sicherheit vor, nachdem er schon zwei bestehende Garantien für die Ukraine gebrochen hat.“ So viel ist klar: Bei Putin weiß man nie, ob er sich an Vereinbarungen hält.

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Wann bekommt Ex-Minister Karl-Heinz Grasser die Fußfessel?
Fall hat großen Haken
Darum wackelt die Fußfessel für Grasser ab Herbst
CL wohl unerreichbar
0:5! Meister Sturm erlebt Albtraum-Abend bei Bodö
Hergestellt in chinesischen Laboren, erobert das potente Opioid Nitazen den globalen ...
Krone Plus Logo
Auch in Österreich?
Todesdroge Nitazen: 500-mal stärker als Heroin
Einsatzkräfte untersuchen den Einschlagort.
NATO-Jets steigen auf
Drohne schlägt in Polen ein ++ Alarm in Rumänien
Sara Marita Kramer
Emotionales Posting
Karriere-Aus mit 23! ÖSV-Star zieht die Reißleine
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
211.194 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
197.761 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
193.863 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1504 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
1098 mal kommentiert
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1002 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Guten Morgen Newsletter
„Ist noch zu früh“
Bundesheer-Einsatz in der Ukraine: Tanner bremst
NATO-Jets steigen auf
Drohne schlägt in Polen ein ++ Alarm in Rumänien
Andreas Babler im Talk
„Gut, dass die SPÖ wieder in der Regierung ist“
Koalition verhandelt
Pensionen könnten um 2,7 Prozent steigen
Ein Treffen als Köder
Putin wimmelt Trump ab – ohne nein zu sagen …
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf