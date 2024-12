„Männliche Boxerin“ bei Sportlerinnen-Wahl Dritte!

Neue Aufregung um Imane Khelif, die „männliche Boxerin“, die im vergangenen Sommer nach und trotz heftigen Anfeindungen Gold bei den Olympischen Spielen in Paris geholt hatte: Bei der traditionsreichen Wahl zur „Sportlerin des Jahres“ der Nachrichtenagentur AP ist die Algerierin nun auf Platz 3 gelandet – was in den Sozialen Medien einen Rattenschwanz an Häme, Kritik und Wut nach sich gezogen hat …