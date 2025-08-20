„Wir haben das Potenzial, ganz oben mitzuspielen“

Für die neue Spielzeit stehen die Grazer bereits wieder fleißig am Eis. Präsident Herbert Jerich kündigte in der „Krone“ ja schon am Tag nach dem Aus an, das Budget erhöhen und Meister werden zu wollen. „Der Top-Favorit auf den Titel ist Salzburg, allein schon wegen ihrer Vergangenheit“, weiß 99ers-Stürmer Lukas Haudum. „Bei ihnen weißt du, was du am Eis bekommst – ihr Kader ist um nichts schlechter geworden. Die Bullen können auf jeden Fall ein fünftes Mal in Folge Meister werden. Das wollen wir aber verhindern!“