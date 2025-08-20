„Wir haben das Potenzial, ganz oben mitzuspielen“

Die Graz99ers sind am Wochenende bei der „Energie Steiermark Trophy“ im Einsatz. Lukas Haudum sprach mit der „Krone“ über Rivalen, Kader und die Vorbereitung auf eine Saison, in der man im „Bunker“ ganz hoch hinaus will.
Mit einer unvergesslichen Play-off-Serie gegen die Black Wings aus Linz ging die Vorsaison für die Grazer Eishockey-Cracks bereits im Viertelfinale und damit früher als erwartet zu Ende. Denn in Spiel sieben traf die 99ers auswärts in der Verlängerung der Blitz in Form von Brodi Stuart – die Duelle mit den Stahlstädtern sorgten ja bekanntlich für einen Weltrekord, denn sechs Partien in Folge wurden erst nach den regulären 60 Minuten entschieden
Für die neue Spielzeit stehen die Grazer bereits wieder fleißig am Eis. Präsident Herbert Jerich kündigte in der „Krone“ ja schon am Tag nach dem Aus an, das Budget erhöhen und Meister werden zu wollen. „Der Top-Favorit auf den Titel ist Salzburg, allein schon wegen ihrer Vergangenheit“, weiß 99ers-Stürmer Lukas Haudum. „Bei ihnen weißt du, was du am Eis bekommst – ihr Kader ist um nichts schlechter geworden. Die Bullen können auf jeden Fall ein fünftes Mal in Folge Meister werden. Das wollen wir aber verhindern!“
Die große Unbekannte
Doch nicht nur die Salzburger haben am Kader gebastelt, sondern auch die übrigen Vereine. „Pustertal hat sich gut verstärkt. Und Bozen ist immer schon stark gewesen, aber diese Saison sind sie noch ein Alzerl besser“, glaubt Haudum. „Ebenso die Vienna Capitals und Laibach – beide haben einiges verbessert. Es wird mit Sicherheit sehr eng zugehen in der Liga und du musst ständig deine Leistung abrufen, wenn du Spiele gewinnen willst.“
Und mit Ferencváros Budapest stieß ein neuer Klub in der Liga dazu. Für Haudum sind die Ungarn ein Fragezeichen: „Ich kann sie nicht einschätzen, bin gespannt auf sie. Dass sie in der vorderen Hälfte mitspielen können, glaube ich jedoch nicht“
Der Titel soll her
Verstärkt haben sich für die „Mission Titel“ aber auch die Grazer! „Unser Kader ist umgebaut worden. Es sind gute Änderungen vorgenommen worden, die neuen Spieler passen noch besser ins Team. Insgesamt schätze ich uns noch stärker ein als in der Vorsaison“, hofft Haudum. Der aber auch sagt: „Letzten Endes ist es auch die Frage, wie wir es aufs Eis bekommen.
Daher ist es für eine Vorhersage ein bisschen zu früh.“ Deutlicher Nachsatz: „Das Potenzial für ganz oben haben wir auf jeden Fall!“
Test-Turnier in Graz wartet
Zuletzt absolvierte die Truppe von Coach Harry Lange ein Trainingslager in Kitzbühel. „Die Vorbereitung läuft gut, ist aber sehr intensiv. Diese Woche in Kitzbühel hat es in sich gehabt.“
Und schon am Wochenende geht es in Graz mit der „Energie Steiermark Trophy“ weiter. Am Freitag (19.30) treffen die 99ers im Merkur Eisstadion auf Slovan Bratislava. „Einerseits ist die Vorbereitung mit den vielen Spielen schon lustig. Aber andererseits eben sehr intensiv, mit zwei Trainings am Tag. Das ist zum Glück jetzt aber vorbei.“
