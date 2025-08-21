Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Altes Wissen lebt auf

Immer mehr schwören auf heilende Kraft der Kräuter

Steiermark
21.08.2025 05:59
Die Gärtnerei Krobath ist auf den Kräuteranbau und -verkauf spezialisiert.
Die Gärtnerei Krobath ist auf den Kräuteranbau und -verkauf spezialisiert.(Bild: Jauschowetz Christian)

Kräuter erleben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom. Egal, ob sie kulinarisch begeistern oder durch ihre heilende Wirkung von so manchem Leid erlösen, die Steirer sind wild auf die heimischen Pflanzen. Kräuter-Experte Michael Flechl kennt die besten Fundorte und gibt Tipps fürs Sammeln.

0 Kommentare

Dagegen ist kein Kraut gewachsen, oder? Wenn diese Frage Michael Flechl gestellt wird, ist die Antwort meistens: „Doch!“ Der Grazer ist ein echter Kräuter-Experte und kennt die Pflanzen auf den heimischen Wiesen wie kein anderer. Die steigende Nachfrage nach Heil- und Gewürzpflanzen ist auch an ihm nicht vorübergegangen: „Kräuter sind inzwischen einfach überall“, sagt der Experte.

Vor rund elf Jahren hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und führt Interessierte seither bei Kräuterwanderungen, Seminaren, Vorträgen und Workshops näher an das Thema heran. Dadurch kennt er nicht nur die besten Fundorte und Tipps zum Sammeln, sondern auch die Feinde der heimischen Wildpflanzen und ihre gefährlichen Doppelgänger: „Wie beim Sammeln von Pilzen gilt auch bei Kräutern: Nur das pflücken, was man zu 100 Prozent kennt“, gibt Flechl einen wichtigen Rat zu Beginn.

Die besten Plätze
Auf der Suche nach den heimischen Schätzen werden Steirer aber nicht nur im Wald fündig: „In Graz gibt es viele Plätze, an denen Kräuter wachsen“, verrät der Fachmann. Am Schloßberg gäbe es noch verhältnismäßig viele naturnahe Wiesen, auf denen Wildkräuter zu finden seien. „Auf der steilen Hangwiese, die vom Karmeliterplatz zum Uhrturm führt, wachsen etwa der Wiesensalbei, Margeriten oder auch der wilde Pastinak. Mitten im Stadtzentrum ist das etwas Besonderes“, betont Flechl.

Kräuter-Experte Michael Flechl
Kräuter-Experte Michael Flechl(Bild: Michael Flechl)

Ein Spaziergang lohnt sich aber auch entlang der Mur, rund um den Klettergarten Weinzödl, am Rosenhain und durch die Rettenbachklamm in Mariatrost: „Bei der Mur findet man viel Schöllkraut, besser bekannt als Warzenkraut. Wenn man den Stängel abbricht und den Milchsaft auf eine Warze gibt, wird diese – bei täglicher Anwendung über einen Monat hinweg – irgendwann schwarz und fällt ab“, erklärt der Experte. Aber auch die Gelbe Kohldistel, Wilder Thymian, Gewöhnlicher Beifuß und Wilder Kren können in der Landeshauptstadt gefunden werden. 

Eine wichtige Rolle beim Vorkommen der Kräuter spielt vor allem der Boden und seine Beschaffenheit: „Ist der Boden silikatisch, also sehr sauer, wachsen andere Pflanzen als auf Kalkgestein. Heidelbeeren und Preiselbeeren sind zum Beispiel Säurezeiger. Der Wiesensalbei und das Leberblümchen brauchen hingegen kalkhaltigen Boden“, weiß Flechl. Auch die Bewirtschaftung – ob eine Wiese gedüngt und gemäht wird – macht für Kräuter einen großen Unterschied: „Durch die wirtschaftliche Nutzung verschwinden Wildkräuter von den Wiesen.“

Die Knospen des Bärlauchs sind als „Steirische Kapern“ bekannt.
Die Knospen des Bärlauchs sind als „Steirische Kapern“ bekannt.(Bild: Michael Flechl)
Die Kornblume ist eine Heilpflanze, die lange gegen Fieber und Husten eingesetzt wurde.
Die Kornblume ist eine Heilpflanze, die lange gegen Fieber und Husten eingesetzt wurde.(Bild: Michael Flechl)
Blatt vom Echten Johanniskraut. Das Echte Johanniskraut ist eine Heilpflanze.
Blatt vom Echten Johanniskraut. Das Echte Johanniskraut ist eine Heilpflanze.(Bild: Michael Flechl)

Feinde und giftige Kollegen
Ihren Lebensraum müssen heimische Wildpflanzen inzwischen jedoch mit sogenannten Neophyten teilen: „Diese nicht heimischen Pflanzen, wie das Ragweed, das einjährige Berufkraut oder auch der Riesen-Bärenklau, verdrängen die heimischen Arten und sind teilweise auch gefährlich für den Menschen.“ Die heimischen Pflanzen kommen nicht gegen die „Eindringlinge“ an und verschwinden aus ihren Biosphären. 

Zudem gibt es in der Steiermark auch unzählige giftige Kräuter und Wildpflanzen, die auf keinen Fall am Teller landen sollten: „Oft verwechselt wird etwa der Wiesen-Kerbel mit dem tödlichen Gefleckten Schierling. Beide sind in Wiesen zu finden, auch in Graz. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, sollte man ihn lieber nicht mit nach Hause nehmen“, empfiehlt die Kräuter-Koryphäe. Auch die giftige Sumpfdotterblume oder der tödliche Seidelbast wachsen in der Grünen Mark. 

Tipps fürs Kräuter-Sammeln

  • Ähnlich wie bei Pilzen gilt auch bei Kräutern: Nur kleine Mengen sammeln. Ein Handstrauß pro Person und Tag stört das natürliche Vorkommen der Pflanzen nicht.
  • Nicht neben Hauptstraßen und nicht dort, wo Hunde unterwegs sind, sammeln. Die Kräuter können sonst durch Schadstoffe belastet sein.
  • Nur Kräuter sammeln, die man sicher kennt. 
  • Nicht auf technische Apps vertrauen: „Oft werden ähnliche Pflanzen wie etwa der Wiesen-Kerbel und der Gefleckte Schierling von den Programmen miteinander verwechselt“, weiß der Experte.

Die persönlichen Favoriten Flechls sind der Bärlauch und die Knoblauchsrauke: „Die beiden liebe ich über alles. Man kann sie für Suppen, Soßen und noch so viel mehr verwenden. Das Beste an Kräutern ist aber, dass sie uns nicht nur mit Vitaminen versorgen und gut schmecken, sondern auch einen riesigen gesundheitlichen Vorteil bringen: Bei vielen Gerichten braucht man dann einfach weniger Salz und trotzdem munden sie.“ 

Die nächsten Termine von Kräuter-Experte Michael Flechl:
Almkräuterwanderung auf der Teichalm 
Sonntag, 24. August, 10 und 14 Uhr
Kräuterwanderung auf den Grazer Schloßberg
Freitag, 19. September, 15 Uhr
Anmeldung möglich auf: https://kraeuter-wanderung.at/veranstaltungen/ oder direkt unter 06644984258 oder michael.flechl@yahoo.com

Besuch in der Gärtnerei Krobath
Von Andenchili bis Zitronenquendel

Der Kräuter-Hype hat aber nicht nur Privatpersonen in seinen Bann gezogen. Die Grazer Gärtnerei Krobath hat sich bereits im Jahr 2011 auf Kräuter spezialisiert: „Wir waren einer der ersten Betriebe, der den Selbstversorger-Trend erkannte und haben darum entschlossen, uns auf Kräuter und Jungpflanzen zu konzentrieren“, erzählt Jasmina Krobath, Tochter des Geschäftsführers Günter Krobath. 

Heute hat der Betrieb rund 250 verschiedene Küchen- und Heilkräuter im Sortiment: „Jedes Jahr werden es noch einmal fünf Sorten mehr, obwohl wir keinen Platz mehr haben“, lacht die Juniorchefin.

Jasmina Krobath kennt sich in der Welt der Kräuter bestens aus.
Jasmina Krobath kennt sich in der Welt der Kräuter bestens aus.(Bild: Jauschowetz Christian)

Dabei ist die Qualität der Pflanzen für das Unternehmen essenziell: „Wir produzieren die Erde für unsere Pflanzen selbst und kultivieren sie im eigenen Kompost“, erklärt Krobath. Die Kräuter werden vom Steckling bis zur verkaufsfertigen Pflanze in der Grazer Münzgrabenstraße großgezogen: „Das erfordert extrem viel Handarbeit.“ 

Das große Angebot an Küchen- und Heilkräutern wird auch von den Kunden geschätzt: „Viele Privatkunden kommen genau wegen der Spezialitäten zu uns, die sie nicht im Supermarkt bekommen“, sagt die Gärtnerin. Neben den bekannten Lieblingen haben die Krobaths auch Besonderheiten wie Zitronengras, Brahmi oder Jiaogulan im Angebot. Bestseller sind dennoch Basilikum, Rosmarin, Thymian und Minze. 

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
211.981 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
200.803 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
195.339 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1508 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1014 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Innenpolitik
Schiedsspruch nach Scharia – Wiener Urteil empört
923 mal kommentiert
In Wien hat ein Schiedsgericht ein Urteil anhand der islamischen Rechtsvorschrift getroffen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf