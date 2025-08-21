Immer mehr schwören auf heilende Kraft der Kräuter

Ein Spaziergang lohnt sich aber auch entlang der Mur, rund um den Klettergarten Weinzödl, am Rosenhain und durch die Rettenbachklamm in Mariatrost: „Bei der Mur findet man viel Schöllkraut, besser bekannt als Warzenkraut. Wenn man den Stängel abbricht und den Milchsaft auf eine Warze gibt, wird diese – bei täglicher Anwendung über einen Monat hinweg – irgendwann schwarz und fällt ab“, erklärt der Experte. Aber auch die Gelbe Kohldistel, Wilder Thymian, Gewöhnlicher Beifuß und Wilder Kren können in der Landeshauptstadt gefunden werden.