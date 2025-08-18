Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Ein paar Schrittchen | Ohne Wespen

Guten Morgen Newsletter
(Bild: AP/Alex Brandon)

Ein paar Schrittchen. Die Interpretation von Trump-Auftritten lässt so gut wie in jedem Fall breiten Spielraum zu. Man kann dem US-Präsidenten die Großartigkeit und Einzigartigkeit abnehmen, die er selbst betont. So wie gestern im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Zelenskij, als er unter anderem erklärte, er, Trump, habe bereits sechs Kriege beendet, ohne dass es einer Waffenruhe bedurft habe. Dabei hatte Trump noch vor seinem Gespräch mit Wladimir Putin am vergangenen Freitag vom russischen Kriegsherrn einen solchen Waffenstillstand gefordert. Ja, schwindlig kann es einem werden bei den vielen Pirouetten von Donald Trump. Die europäischen Gäste von Ursula von der Leyen über Friedrich Merz, Emmanuel Macron bis Giorgia Meloni versuchten gestern mit Schmeicheleien bei Trump zu punkten. Tatsächlich schien es am Montag Abend so, als wäre man einem Frieden zwischen Russland und der Ukraine ein paar Schrittchen näher gekommen. Ein Dreier-Gipfel Putin-Zelenskij-Trump war genauso Thema wie die Sicherheitsgarantien, die für die Ukraine existenziell sind. Möglich also, dass die gestrigen Gespräche in Washington nach dem Trump-Putin-Gipfel in der Vorwoche der Anfang vom Ende des Krieges sind. Möglich genauso, dass dieser mit all seinen Schrecken weitergeht wie bisher.

0 Kommentare

Ohne Wespen. Im Vorjahr saß sie noch als Oppositionspolitikerin im ORF-Sommergespräch Martin Thür am Traunsee gegenüber. Gestern stand Beate Meinl-Reisinger als Außenministerin im Gärtchen des ORF-Zentrums Klaus Webhofer Rede und Antwort. Erspart blieben Meinl-Reisinger diesmal Ablenkungen wie die Wespen, die sie am Traunsee umschwirrt hatten. Diesmal stach die Neos-Politikerin nicht mit Angriffen auf die Regierung - schließlich sitzt sie ja mittlerweile selbst in der Dreier-Koalition. Lieber sprach sie mit stolz geschwellter Brust von ihrem Besuch „bei meinem amerikanischen Kollegen Rubio“. Bekanntlich hat es Meinl-Reisinger ja zur Außenministerin gebracht. Vor einem Jahr hatte sie noch Anspruch auf das Finanzministerium angemeldet. Realistischer schien stets, dass die Parteichefin das Bildungsministerium übernehmen würde. Prompt hatte Meinl-Reisinger für diesen Bereich auch eine Ankündigung parat: Für Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen wird ab nächstem Jahr der Besuch einer Sommer-Schule Pflicht. Eine gute Ankündigung. Wir werden in einem Jahr überprüfen müssen, ob sie auch umgesetzt wurde.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Gipfel bei Trump
Debatte um Garantien: NATO-Truppen in die Ukraine?
Die Teilnahme an der Sommerschule wird ab 2026 für alle außerordentlichen Schüler verpflichtend.
Beschluss im Herbst
Für 50.000 Kinder wird die Sommerschule Pflicht
Kinder waten auf Tuvalu durch Wassermassen und Müll (Archivbild).
Krone Plus Logo
Betroffene berichten
Erster Staat versinkt im Meer – und Welt schaut zu
Drei von 33 in die Massenkarambolage verwickelten Fahrzeugen
So kam es zum Fiasko
A2-Karambolage: Eisenstange löste Dominoeffekt aus
Hier am LKH Hochsteiermark in Leoben verliert sich die Spur des Somaliers.
Seit Tagen abgetaucht
Schubhäftling ergriff auf Spitals-WC die Flucht
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
194.406 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
139.152 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
123.546 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Außenpolitik
Debatte um Garantien: NATO-Truppen in die Ukraine?
2029 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2005 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1963 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
„Hätte ich auch gerne“
Trump bewundert Merz für seine Urlaubsbräune
„Kommt darauf an ...“
Bundesheer-Friedenseinsatz in der Ukraine?
Putin verkündet
Ex-Botschafter in Wien wird Vizeaußenminister
Gipfel bei Trump
Debatte um Garantien: NATO-Truppen in die Ukraine?
Beschluss im Herbst
Für 50.000 Kinder wird die Sommerschule Pflicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf