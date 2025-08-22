Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TIPP DER WOCHE

Bei den NÖKISS in eine eigene Welt eintauchen!

Niederösterreich
22.08.2025 12:30
In Herzogenburg sind Spiel und Spaß keine Grenzen gesetzt
In Herzogenburg sind Spiel und Spaß keine Grenzen gesetzt(Bild: NÖKISS/Tobias Singer)
Gemeinsames Spielen verbindet – vor allem bei den NÖKISS!
Gemeinsames Spielen verbindet – vor allem bei den NÖKISS!(Bild: NÖKISS/Tobias Singer)
Gemeinsam macht alles gleich viel mehr Freude!
Gemeinsam macht alles gleich viel mehr Freude!(Bild: NÖKISS/Tobias Singer)

Ab Freitag, dem 22. August 2025 ist das Stift Herzogenburg wieder Schauplatz der NÖ KinderSommerSpiele!

0 Kommentare

Auch in diesem Jahr lädt das Stift Herzogenburg zu den NÖKISS, den NÖ KinderSommerSpielen ein. Heuer lautet das Motto „Denken, Dichten, Deuten“ und das Programm dazu ist umfangreicher denn je. Im Mobilen Planetarium kann man über das Universum nachdenken und auch sonst gibt es einiges zum Philosophieren. Kindgerechte Literatur und Kinderbuchlesungen, bei denen Klassiker wie Heidi natürlich auch dabei sind, werden nicht nur kleine Bücherwürmer begeistern. 

Die zahlreichen Kreativ- und Aktivstationen reichen von getanzter Poesie, Arbeiten mit Papier, prähistorischem Basteln bis hin zum Kindertheater. Aber auch dem Forscherdrang der Besucher wird Genüge getan: ein spezieller  Workshop beschäftigt sich mit allem rund um das Wetter. 

Nicht fehlen darf auch die Zirkusgala. 

Wer es sportlich haben möchte, für den gibt es Wasserspiele und vieles mehr. 

Die NÖ KinderSommerSpiele finden vom Freitag 22. August bis Sonntag 24. August und vom Freitag 29. August bis Sonntag 31. August statt.

Auf www.noekiss.at gibt es das umfangreiche Programm, die genaue Anfahrtsroute und alle weiteren Details.

Ein Besuch bei den NÖKISS ist einfach perfekt für die letzten Ferienwochen!

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
157.962 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
148.983 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
121.366 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1471 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1209 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf