Bei den NÖKISS in eine eigene Welt eintauchen!

Auch in diesem Jahr lädt das Stift Herzogenburg zu den NÖKISS, den NÖ KinderSommerSpielen ein. Heuer lautet das Motto „Denken, Dichten, Deuten“ und das Programm dazu ist umfangreicher denn je. Im Mobilen Planetarium kann man über das Universum nachdenken und auch sonst gibt es einiges zum Philosophieren. Kindgerechte Literatur und Kinderbuchlesungen, bei denen Klassiker wie Heidi natürlich auch dabei sind, werden nicht nur kleine Bücherwürmer begeistern.