Bei den NÖKISS in eine eigene Welt eintauchen!

Ab Freitag, dem 22. August 2025 ist das Stift Herzogenburg wieder Schauplatz der NÖ KinderSommerSpiele!
Auch in diesem Jahr lädt das Stift Herzogenburg zu den NÖKISS, den NÖ KinderSommerSpielen ein. Heuer lautet das Motto „Denken, Dichten, Deuten“ und das Programm dazu ist umfangreicher denn je. Im Mobilen Planetarium kann man über das Universum nachdenken und auch sonst gibt es einiges zum Philosophieren. Kindgerechte Literatur und Kinderbuchlesungen, bei denen Klassiker wie Heidi natürlich auch dabei sind, werden nicht nur kleine Bücherwürmer begeistern.
Die zahlreichen Kreativ- und Aktivstationen reichen von getanzter Poesie, Arbeiten mit Papier, prähistorischem Basteln bis hin zum Kindertheater. Aber auch dem Forscherdrang der Besucher wird Genüge getan: ein spezieller Workshop beschäftigt sich mit allem rund um das Wetter.
Nicht fehlen darf auch die Zirkusgala.
Wer es sportlich haben möchte, für den gibt es Wasserspiele und vieles mehr.
Die NÖ KinderSommerSpiele finden vom Freitag 22. August bis Sonntag 24. August und vom Freitag 29. August bis Sonntag 31. August statt.
Auf www.noekiss.at gibt es das umfangreiche Programm, die genaue Anfahrtsroute und alle weiteren Details.
Ein Besuch bei den NÖKISS ist einfach perfekt für die letzten Ferienwochen!
Kommentare
