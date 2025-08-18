Wanderwege mit System in den Tiroler Bergen

Es geht bergauf, es geht bergab – durch Tirols Wälder und Berge lässt es sich ausgezeichnet wandern. Mehr als 15.000 Kilometer Wanderwege erfreuen jedes Wanderherz. Damit man nicht wie Hänsel und Gretl darauf angewiesen ist, sich selbst Brotkrummen zu streuen, um den Weg (zurück) zu finden, wartet Tirol mit einer genauen Beschilderung auf. Die Wegweiser sind dabei mehr als bloße Richtungsanzeigen: An ihnen kann man auch die Dauer bis zu den einzelnen Zielen sowie den Schwierigkeitsgrad ablesen.