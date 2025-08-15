Arbeiter bei Unfall in Tunnel erheblich verletzt

4:0! Zu viele Geschenke – Wacker zerlegt Dornbirn
3. Liga West:
Rettungskräfte mussten Donnerstag zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle des Brenner Basistunnels in Tirol ausrücken. Ein 34-jähriger Slowene war bei Betonierarbeiten erheblich verletzt worden.
Unter dem Brennerpass – der Grenze zwischen Österreich und Italien – entsteht die derzeit längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt. An mehrere Stellen wird gearbeitet, unter anderem im Gemeindegebiet von Patsch. Dort passierte am Donnerstag der Unfall.
„Im Zuge von Betonierungsarbeiten kam es zu einem Zwischenfall, bei dem ein Arbeiter durch einen unter Druck stehenden Schlauch am Kopf getroffen und verletzt wurde“, informiert die Polizei. Der Slowene musste von der Rettung versorgt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.
