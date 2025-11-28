Kein Mitleid mit dem Ex! „Es zählt nur der GAK“

Zwei Siege in Serie sind erst einmal gelungen

Vielmehr geht es darum, wie der GAK den zweiten Sieg in Serie feiern kann. Was erst einmal seit der Rückkehr gelang. Wer im vorigen Herbst das zweite „Opfer“ war? Richtig geraten, BW Linz. „Genau so wie zuletzt will ich uns spielen sehen. Dann wird es für sie schwierig.“ Auch dank der Leistungssteigerung zuletzt fühlt er sich in seiner Entscheidung bestätigt, an Trainer Ferdl Feldhofer festzuhalten. „Hätte ich das Gefühl gehabt, es wird schlechter, wäre es wohl anders ausgegangen“, denkt Wawra einen Monat zurück. „Vorm Sieg gegen Altach war unsere Situation doch prekär.“