Unterdrautaler Trachtenpaar für Bauernball gesucht

Für den Bauernball am 9. Jänner wird in Feistritz an der Drau ein zünftiges Pärchen gesucht.
Die Bürger von Feistritz an der Drau küsst den Bauernball wach, nach 15 Jahren Pause wird dort am 9. Jänner im Kulturhaus wieder ordentlich gefeiert. „Die Landjugend Kreuzen hat zudem ihr zehnjähriges Jubiläum“, erzählt Lukas Staller. „800 Gäste werden erwartet. Ein Bauernball gehört zum Landleben, alle sind froh, dass er wieder veranstaltet wird.“
Die Landjugend hat zudem einen besonderen Wunsch: „Wir suchen das Unterdrautaler Bauernpaar. Das Pärchen kann jung oder alt sein, auch über 80 – wir sind schon gespannt auf die Bewerbungen“, lächelt Staller. „Eine Prominentenjury sucht zum Jahreswechsel das Bauernpaar aus. Die Region, aus der das Pärchen kommen soll, erstreckt sich von Villach bis nach Spittal.“
„Am 9. Jänner wird das Bauernpaar beim Ball gekürt, auch der Ersttanz steht ihnen zu“, meint Staller.
