Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Egal ob jung oder alt

Unterdrautaler Trachtenpaar für Bauernball gesucht

Kärnten
17.10.2025 14:00
Auch in Mirnig wurde heuer ein Trachtenpaar gesucht
Auch in Mirnig wurde heuer ein Trachtenpaar gesucht(Bild: Evelyn Hronek)

Für den Bauernball am 9. Jänner wird in Feistritz an der Drau ein zünftiges Pärchen gesucht. 

0 Kommentare

Die Bürger von Feistritz an der Drau küsst den Bauernball wach, nach 15 Jahren Pause wird dort am 9. Jänner im Kulturhaus wieder ordentlich gefeiert. „Die Landjugend Kreuzen hat zudem ihr zehnjähriges Jubiläum“, erzählt Lukas Staller. „800 Gäste werden erwartet. Ein Bauernball gehört zum Landleben, alle sind froh, dass er wieder veranstaltet wird.“

 Die Landjugend hat zudem einen besonderen Wunsch: „Wir suchen das Unterdrautaler Bauernpaar. Das Pärchen kann jung oder alt sein, auch über 80 – wir sind schon gespannt auf die Bewerbungen“, lächelt Staller. „Eine Prominentenjury sucht zum Jahreswechsel das Bauernpaar aus. Die Region, aus der das Pärchen kommen soll, erstreckt sich von Villach bis nach Spittal.“

„Am 9. Jänner wird das Bauernpaar beim Ball gekürt, auch der Ersttanz steht ihnen zu“, meint Staller.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
238.537 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.664 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Ski Alpin
Ex-Skistar verkündet Baby-News im Bademantel
98.417 mal gelesen
Tina Weirather
Mehr Kärnten
Egal ob jung oder alt
Unterdrautaler Trachtenpaar für Bauernball gesucht
Krone Plus Logo
Südtirolerin übernimmt
Neue Urologie-Chefin: „Zeichen für Stabilität“
Land erteilt Auftrag
Kinderdorf-Skandal: Rechnungshof soll prüfen
Kampf der Wasserretter
Der lange Weg zu einem neuen Einsatzboot
Bleiburg trauert
Bürgermeister nach schwerer Krankheit verstorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf