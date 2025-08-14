„Die LGA ist selbst mit schuld am Personalmangel!“

„Fakt ist: Jeder, der in Gmünd arbeiten will, kann das tun! Wer über sein Pensionsalter hinaus weiterarbeiten möchte, kann das, solange die Ärztekammer keine Ruhestellung vorschreibt. Wir brauchen jeden Einzelnen. Und es gibt Bereiche, in denen trotz aller Bemühungen einfach nicht genug Personal da ist“, so Hofer zur „Krone“.