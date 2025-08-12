Oranger „Brummi“ fährt ab sofort komplett „grün“

Strom für neuen Lkw kommt vom Dach

Der Strom für den neuen Lkw stammt aus der hauseigenen Photovoltaikanlage. „Mit diesem E-Lkw setzen wir einen wichtigen Impuls in Richtung klimafreundlicher Transportlogistik“, freut sich Geschäftsführer Matthias Zitterbart, „gerade in der Entsorgungswirtschaft, in der täglich viele Kilometer zurückgelegt werden, zählt jeder Beitrag zur Reduktion von CO2“.