Erster E-Lkw bei DAKA

Oranger „Brummi“ fährt ab sofort komplett „grün“

Tirol
12.08.2025 17:00
DAKA-Geschäftsführer Matthias Zitterbart (3. v. li.) bei der Präsentation des neuen E-Lkw.
DAKA-Geschäftsführer Matthias Zitterbart (3. v. li.) bei der Präsentation des neuen E-Lkw.(Bild: DAKA)

Das Schwazer Entsorgungsunternehmen DAKA nimmt den ersten vollelektrischen „Brummi“ in Betrieb. Der Strom dazu kommt von der hauseigenen PV-Anlage am Dach.

Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an sieben Standorten aktiv. Das sind die Eckdaten des Entsorgungsunternehmens DAKA mit Hauptsitz in der Silberstadt Schwaz. Am Montag wurde im Beisein der Presse ein wichtiger Schritt in Richtung klimafreundlicher Zukunft gesetzt. Denn die traditionell orange Flotte erhielt quasi grünen Zuwachs.

Und zwar mit dem ersten vollelektrischen Lkw seiner Art des Herstellers MAN. Für den Spezialaufbau zeichnet indes das Unternehmen EMPL verantwortlich.

In 1,5 Stunden ist der E-Lkw mit Strom „vollgetankt“.
In 1,5 Stunden ist der E-Lkw mit Strom „vollgetankt“.(Bild: DAKA)

Aufladung in 1,5 Stunden, Reichweite 500 Kilometer
Hier einige Daten zu diesem 100 Prozent emissionsfreien „Brummi“: Die Batteriekapazität liegt bei 534 kWh, die Motorleistung bei 333 kW bzw. 449 PS. Mittels CCS-Schnellladeeinrichtung braucht es eineinhalb Stunden, bis der Stromtank aufgeladen ist. Abhängig von der Beladung und der Route beträgt die Reichweite zwischen 400 und 500 Kilometer.

Zitat Icon

Mit diesem E-Lkw setzen wir einen wichtigen Impuls in Richtung klimafreundlicher Transportlogistik.

Geschäftsführer Matthias Zitterbart

Strom für neuen Lkw kommt vom Dach
Der Strom für den neuen Lkw stammt aus der hauseigenen Photovoltaikanlage. „Mit diesem E-Lkw setzen wir einen wichtigen Impuls in Richtung klimafreundlicher Transportlogistik“, freut sich Geschäftsführer Matthias Zitterbart, „gerade in der Entsorgungswirtschaft, in der täglich viele Kilometer zurückgelegt werden, zählt jeder Beitrag zur Reduktion von CO2“.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Tirol

