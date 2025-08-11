Zwei gegen einen: Vor Ischgler Lokal flogen Fäuste

Völlig aus dem Ruder lief am Sonntagabend eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern vor einem Lokal im Tiroler Ischgl. Einer der Beteiligten erlitt bei dem handfesten Streit Verletzungen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Gegen 22.45 Uhr waren sich die zwei Rumänen (beide 31 Jahre) und der 37-jährige Einheimische vor dem Lokal in Ischgl in die Haare geraten. Nach einem zunächst verbalen Streit flogen plötzlich auch die Fäuste.
Verletzter mit Rettung ins Spital
„Der Österreicher erlitt dabei Verletzungen“, berichtete die Polizei. Er musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der alarmierten Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden.
Wirbel bei polizeilicher Amtshandlung
Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist noch nicht bekannt. Im Zuge der Amtshandlung sei es noch zu mehreren Verwaltungsübertretungen gekommen. Entsprechende Anzeigen erfolgen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.