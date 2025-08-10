Partynacht endet für Mann (21) mit Nasenbeinbruch

Brutalo-Attacke in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck: Ein 21-jähriger Einheimischer wurde von einem zunächst unbekannten Täter attackiert und schwer verletzt. Das Opfer musste in die Klinik eingeliefert werden. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei gefasst werden.
Zum Angriff war es laut Polizei gegen 1.20 Uhr gekommen. Auf offener Straße verpasste der zunächst unbekannte Täter dem 21-Jährigen einen heftigen Kopfstoß. Im Anschluss flüchtete der rabiate Nachtschwärmer.
Schwerverletzter in Klinik gebracht
„Das Opfer erlitt laut Erstdiagnose der Rettungskräfte einen Nasenbeinbruch, weitere Verletzungen im Gesichtsbereich konnten nicht ausgeschlossen werden“, heißt es vonseiten der Ermittler. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung in die Klinik zur weiteren Behandlung gebracht.
Der Tatverdächtige konnte wenig später aufgrund einer detaillierten Beschreibung von mehreren Polizeistreifen angehalten werden.
Verdächtiger (18) bei Fahndung gefasst
„Der Tatverdächtige konnte wenig später aufgrund einer detaillierten Beschreibung von mehreren Polizeistreifen angehalten werden“, so die Exekutive weiter. Es handelt sich um einen 18-jährigen Österreicher. Er wird angezeigt. Das Motiv sei noch Gegenstand von Ermittlungen.
