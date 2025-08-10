Was ist da „Lifestyle“? | Die gar nichts arbeiten

Was ist da „Lifestyle“? Eifrig debattiert wurde am Sonntag über den in meinem „Brief an die Leser“ in der „Kronen Zeitung“, auf krone.at wie auch hier im Newsletter in die Diskussion geworfenen „Faulheitsvorwurf“. Da war es um die sogenannte „Lifestyle-Arbeit“ gegangen, um die Unterstellung, allzu viele wollten nur Teilzeit arbeiten, weil sie schlicht zu faul wären, mehr zu tun. Ich hatte gemeint, es wurde modern, zu fordern, die Jüngeren sollten mehr, die Älteren länger arbeiten – doch dafür müsste es auch die Jobs geben, dafür müsste die finanzielle Bestrafung bei der Stunden-„Aufstockung“ ein Ende finden. Einen Pauschal-Faulheitsvorwurf in den Raum zu stellen, sei zu billig. Dafür gibt es nicht nur Zustimmung, aber doch viel Applaus. Wie jemand sein Leben finanziere, das ginge niemanden etwas an, meint ein Leser. Die Teilzeit-Diskussion sei „eine Frechheit von ÖVP und Neos“, meint ein anderer. „Bei dieser Teilzeit-Diskussion platzt mir schön langsam der Kragen, es betrifft vor allem Frauen, die immer noch den größten Teil der Arbeit zu Hause leisten müssen“, heißt es in einer weiteren Reaktion, in der auch angemerkt wird, dass den am Land lebenden Frauen nachmittags kaum Kinderbetreuung zur Verfügung stünde, außerdem viele Arbeitgeber nur Teilzeitkräfte einstellen würden. Ja – was ist da „Lifestyle“?