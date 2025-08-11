Neue Schutzunterkünfte für Frauen und Kinder

„Nahezu jede fünfte Frau in der EU hat im Laufe ihres Lebens körperliche Gewalt oder Drohungen und/oder sexuelle Gewalt durch einen Intimpartner erfahren und 14,6 Prozent der Frauen haben mehr als einmal Gewalt durch ihren Partner erfahren.“ So steht es auf der Plattform gewaltinfo.at, die vom Bundeskanzleramt betrieben wird. Damit Frauen, die von Gewalt durch ihren Partner betroffen sind, möglichst schnell ein sicheres Dach über dem Kopf finden, wird in Tirol von Seiten des Landes am flächendeckenden Ausbau von Schutzunterkünften gearbeitet.