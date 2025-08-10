Ermittlungen gegen Wachebeamte eingestellt

Ermittelt wurde zunächst gegen Unbekannt, in weiterer Folge gegen 13 Justizwachebeamte. An dem Tag des Feuers Anfang September 2024 setzte der Häftling um 3.50 Uhr einen Haftraumnotruf ab, konnte sich aber nicht gut verständlich ausdrücken. Die Beamten schauten nach, Versuche, das Feuer zu löschen, folgten, die Betriebsfeuerwehr war beteiligt. Die Haftraumtür wurde gegen 4.20 Uhr durch die alarmierte Berufsfeuerwehr geöffnet. Da war der Häftling bereits tot. Die Ermittlungen ergaben, dass unverzüglich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln versucht wurde, den Brand zu bekämpfen, also folgte die Einstellung.