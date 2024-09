Steirer wollte Polizist töten: In Zelle erstickt

Zweiter toter Gewalttäter in wenigen Wochen

Erst Anfang Juli kam ein Häftling in der Justizanstalt Karlau ums Leben: Der 25-Jährige, der im Dezember 2023 am Landesgericht Leoben wegen des Mordes an seiner Ex-Freundin (22) zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war, starb an einer Suchtgift- bzw. Medikamentenüberdosis.