Tempobolzer (21) raste mit 190 km/h über Autobahn

Besonders eilig hatte es am Freitagabend ein 21-jähriger Einheimischer auf der Inntalautobahn mit seinem Motorrad. Er raste mit 190 km/h über die Straße. Bei einer Kontrolle staunten die Polizeibeamten zudem nicht schlecht.
Kurz nach 21 Uhr wurde eine Polizeistreife auf der Inntalautobahn auf ihrer Fahrt von Hall in Tirol nach Wattens auf einen 21-jährigen Einheimischen aufmerksam. Dieser bretterte mit stolzen 190 km/h an ihnen auf der Überholspur vorbei. Erlaubt waren in diesem Bereich lediglich 100 km/h.
Weder Führerschein noch Zulassung dabei
Die Beamten fuhren dem Motorradfahrer nach und konnten ihn wenig später stoppen. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der Einheimische weder einen Führerschein noch den Zulassungsschein der Maschine bei sich hatte.
Ihm wurde der Führerschein elektronisch vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt freilich untersagt.
